Lên kế hoạch cho hôn nhân - sự trưởng thành của những người trẻ

Không có công thức tuyệt đối cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng tài chính ổn định sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho cuộc sống hôn nhân bền chặt. Ngoài ra, đây còn là sự chuẩn bị về mặt tâm lý trước những khó khăn, thách thức có thể xảy đến bất ngờ trong hiện tại và cả tương lai.

Rất nhiều cặp đôi giữ được hạnh phúc gia đình chính vì họ ý thức rất rõ vai trò quan trọng của tài chính và chuẩn bị lập kế hoạch ngay từ khi còn độc thân! Nhờ vậy, khi bước vào cánh cửa hôn nhân, họ cảm thấy khá thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Theo chị Thu (35 tuổi, TP.HCM), muốn chuẩn bị tốt về tài chính, trước hết phải có cách chi tiêu thông minh. Đó là phải biết điểm dừng trong mua sắm, chỉ sắm những gì thực sự cần thiết để phục vụ các nhu cầu cơ bản của gia đình, chứ không phải sắm cho đủ hoặc sắm theo ý thích.

Chị Thu vẫn cho mình là người sống khá thực tế nên khi quyết định lập gia đình, chị đã vạch ra kế hoạch chi tiêu cho đám cưới, mua sắm đồ đạc, sinh hoạt phí, chi phí nuôi dưỡng, giáo dục con cái, đến cả tiền viện phí khi bản thân đau bệnh, tích lũy tiết kiệm cho mai sau… Chị chia sẻ: “Không phải chờ đến lúc cưới xong, mà ngay khi đã có ý định tiến tới hôn nhân thì cả hai phải thật nghiêm túc về vấn đề tích lũy tài chính. Đây cũng chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ và ý thức của người trẻ khi tự lập kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống hôn nhân”.

Nhưng tích lũy như thế nào thì hiệu quả? Bỏ ống heo, mở tài khoản ngân hàng, gửi tiết kiệm…, tất cả những phương pháp đó, chị Thu đã áp dụng nhưng vẫn cảm thấy chưa thực sự an tâm. Sau bao loay hoay tìm kiếm, cuối cùng chị đã chọn được giải pháp như ý bằng việc tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện của Dai-ichi Life Việt Nam. Sản phẩm này đáp ứng được 3 mong muốn của chị: tích lũy tối ưu, an toàn; bảo vệ toàn diện; linh hoạt ứng biến trước những đổi thay trong cuộc sống.

Đến nay, chị Thu có thể khẳng định mình đã đi đúng hướng khi tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện. Sản phẩm này có mức phí hợp lý và thời hạn hợp đồng linh hoạt từ 11 - 25 năm, phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của vợ chồng anh chị. Với khoản lãi suất cạnh tranh từ Quỹ Liên kết chung và khoản thưởng duy trì hợp đồng bằng 35% tổng lãi tích lũy đều đặn mỗi 3 năm, số tiền anh chị đầu tư sẽ được gia tăng hiệu quả và sinh lợi an toàn.

Ngoài ra, An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện còn bảo vệ gia đình chị trước nhiều rủi ro trong cuộc sống nhờ các quyền lợi bảo vệ toàn diện. Bên cạnh đó, anh chị có thể chủ động thay đổi kế hoạch tùy theo tình hình tài chính mỗi năm. Năm nào có thêm thu nhập, anh chị có thể chọn đóng thêm phí để tăng quyền lợi tiết kiệm, ngược lại, anh chị có thể yêu cầu tạm ứng rút tiền mặt từ giá trị tài khoản hợp đồng khi có việc gấp cần chi tiêu.

Điều này đã giúp anh chị quẳng gánh lo đi và an tâm vui sống. Có thể nói An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện đã góp phần không nhỏ giúp vun đắp cho gia đình nhỏ của chị!