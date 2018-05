Lợi ích không ngờ từ quả măng cụt

Kháng viêm

Chứng viêm có thể là nguyên nhân gốc rễ của một loạt vấn đề về sức khỏe. Alzheimer, tiểu đường, ung thư và nhiều bệnh khác đều do một chứng viêm gây ra. Măng cụt có nhiều đặc tính kháng viêm và một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều đó. Hợp chất xanthone trong măng cụt giúp tạo ra các đặc tính trên, theo trang Brinkwire.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhiễm trùng xảy ra khi cơ thể có khả năng miễn dịch tồi. Khi hệ miễn dịch quá yếu không chống lại được sự nhiễm trùng, bạn sẽ dễ mắc bệnh.

Nghiên cứu cho thấy măng cụt giúp cải thiện đáng kể hệ miễn dịch ở những người ăn măng cụt trong 30 ngày. Đó là do măng cụt chứa nhiều vitamin C và chất chống ô xy hóa.

Chống ung thư

Măng cụt giúp bạn chống chọi ung thư bằng cách giảm bớt nguy cơ tế bào ung thư tăng trưởng. Hợp chất xanthone trong măng cụt có thể giúp bạn chống các loại ung thư, vú, ruột kết, da và tuyến tiền liệt, theo trang Brinkwire.

Tim khỏe

Các đặc tính chống ô xy hóa của măng cụt giúp bạn giảm stress ô xy hóa do các gốc tự do tạo ra, qua đó giảm hạ thấp rủi ro mắc bệnh tim. Nó cũng giúp chống những cơn đau tim, các tác động của đột quỵ và những thương tích ở tim.

Giảm cân

Hãy đưa măng cụt vào chế độ ăn kiêng do loại quả này chứa nhiều nước và chất xơ. Chúng tồn tại trong cơ thể lâu hơn do cần thời gian dài hơn để tiêu hóa. Chúng khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, qua đó ngăn chặn những cơn đói cồn cào, theo trang Brinkwire.

Cải thiện tiêu hóa

Tiêu hóa kém và các vấn đề dạ dày - ruột đã trở nên phổ biến trong thế giới hiện đại, chủ yếu do lối sống không lành mạnh. Hãy thay thế quà ăn vặt bằng măng cụt. Chất xơ trong loại quả này hấp thu nước từ thức ăn và giúp ngăn ngừa táo bón.

Giảm tác động dị ứng

Dị ứng là vấn đề mạn tính và đi theo bạn cả đời. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất ethanol từ măng cụt giúp giảm dị ứng và chữa trị chứng viêm.