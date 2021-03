Mẹ mắc Covid-19, thai nhi trong bụng chết lưu cũng dương tính

Tên của thai phụ không được tiết lộ. Vào cuối tháng 2, cô xuất hiện các triệu chứng của Covid-19 và được đưa đến Trung tâm Y tế Meir ở thành phố Kfar Saba (Israel) gần Tel Aviv, theo The Times of Israel.

Lúc này, thai kỳ đã đến tuần thứ 36. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện thai nhi đã chết trong bụng mẹ. Xét nghiệm sau đó cho thấy đứa trẻ dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bác sĩ vẫn chưa thể kết luận liệu thai nhi chết lưu do Covid-19 hay nguyên nhân khác. Trong vài tuần qua, đây là ca thứ hai thai nhi chết lưu và dương tính với SARS-CoV-2 ở Israel.

Ca trước đó là một thai phụ 29 tuổi, thai nhi chết lưu ở tuần thai kỳ thứ 25. Ban đầu, người mẹ bị sốt, sau đó phát hiện đứa con trong bụng không đạp hay có phản ứng gì nên đã đến Bệnh viện Assuta ở thành phố Ashdod (Israel) kiểm tra.

Các xét nghiệm sau đó cho thấy cả mẹ và con đều bị nhiễm Covid-19. Bác sĩ cho biết “khả năng cao” Covid-19 là nguyên nhân khiến thai nhi chết lưu.

“Thai nhi lây bệnh từ mẹ qua nhau thai và khả năng rất cao là đứa bé chết do virus Corona ”, bác sĩ Tal Brosh, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Assuta, cho biết.

Các chuyên gia tin rằng thai nhi bị nhiễm Covid-19 từ trong bụng mẹ là rất hiếm xảy ra. Trong hầu hết trường hợp, đứa bé sinh ra mới bị lây Covid-19 từ mẹ.

Hiện tại, thế giới đã ghi nhận một số ca thai phụ bị nhiễm Covid-19 phải sinh non . Do lo ngại tác dụng phụ của vắc xin Covid-19, nhiều nước trên thế giới vẫn còn do dự tiêm vắc xin cho thai phụ. Một trong những nguyên nhân chính là vẫn còn thiếu dữ liệu liệu khoa học từ các nghiên cứ lâm sàng, theo Metro.