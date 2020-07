Mẹo vặt: Cách nhanh nhất để biết trứng tốt, trứng hỏng

Đầu tiên là nên kiểm tra hạn sử dụng của trứng. Và một trong những cách dễ nhất để kiểm tra xem trứng có còn tốt hay không là sử dụng thử nghiệm phao trứng.

Thử nghiệm phao trứng

Đầu bếp trưởng Claudia Sidoti tại HelloFresh (Mỹ), cho biết: Trứng tươi sẽ chìm xuống đáy bát ở hai bên. Trứng cũ sẽ chìm xuống đáy ở vị trí nghiêng hoặc thẳng đứng. Nếu trứng nổi, có nghĩa là trứng quá cũ và bạn nên vứt chúng đi, theo Eat This, Not That!

Cách thử nghiệm phao trứng:

Đổ đầy nước vào một ly cao bằng thủy tinh sao cho nước có thể bao phủ một quả trứng hoàn toàn và dư ra 3-5 cm.

Thả quả trứng muốn kiểm tra vào nước. Nếu trứng chìm xuống đáy, có nghĩa là trứng vẫn còn tốt để ăn. Nếu quả trứng nổi lên trên cùng, có nghĩa là trứng quá cũ hoặc trứng hỏng, nên vứt đi. Nếu quả trứng chìm xuống đáy nhưng nằm ở vị trí nghiêng hoặc thẳng đứng, có nghĩa là trứng cũ, nên được tiêu thụ sớm.

Vì sao có trứng nổi, có trứng lại chìm?

Đầu bếp trưởng Sidoti giải thích, vỏ trứng có khả năng thấm hút nên cho phép một số không khí để đi qua vỏ. Trứng tươi có ít không khí trong đó, vì vậy nó chìm xuống đáy. Khi trứng cũ, nhiều không khí thấm qua vỏ và vào khoang. Điều này tạo ra một bong bóng không khí và sẽ ngày càng mở rộng theo thời gian. Khi bạn thả một quả trứng quá cũ vào nước, bong bóng khí đó sẽ nổi lên trên cùng, làm cho những quả trứng quá cũ này có khả năng nổi lên, theo Eat This, Not That!

Trứng tươi được bao lâu?

Nếu được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh , trứng có thể tươi trong 4-5 tuần. Ở Mỹ, trứng phải được làm lạnh. Nếu không, chúng sẽ bị hỏng sau khoảng hai giờ nếu để ở nhiệt độ phòng, theo đầu bếp trưởng Sidoti.

Vì vậy, khi bạn mua hàng hóa từ siêu thị, cửa hàng về nhà, bạn nên bỏ trứng vào tủ lạnh ngay.

Làm sao biết trứng bị hỏng?

Một quả trứng hỏng sẽ có mùi hôi khi bạn đập nó ra, theo Eat This, Not That!