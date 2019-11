Nam giới giảm sút khả năng 'yêu' do khói thuốc lá

Kìm hãm sự hoạt động của “tinh binh”

Trung bình mỗi ngày Trung tâm nam học Bệnh viện Hữu nghị (BVHN) Việt Đức, Hà Nội tiếp đón 20 - 25 bệnh nhân đến khám do bị rối loạn cương.

PGS-TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm nam học, BVHN Việt Đức, Phó chủ tịch Hội Y học giới tính VN, cho biết tại trung tâm này, trong số nam giới đến khám và điều trị rối loạn cương, khoảng 60% nghiện thuốc lá. Hầu hết các bệnh nhân này đều biết thuốc lá có hại cho tim, phổi nhưng lại không biết hút thuốc lá gây rối loạn cương.

Theo Trung tâm nam học, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ở cả nam và nữ, khói thuốc lá có tác động tiêu cực lên khả năng sinh sản. Nó làm giảm mật độ tinh trùng và làm giảm các tế bào có hình dạng bình thường, tính di động của tinh trùng cũng bị giảm. Khói thuốc lá còn liên quan tới sự gia tăng đứt gãy DNA (vật liệu di truyền) của tinh trùng và làm giảm hoạt động của ty thể (cung cấp năng lượng cho tinh trùng tồn tại và di chuyển), cũng như làm tăng các gốc tự do (có hại cho sự hình thành và tồn tại của tinh trùng). Khói thuốc lá cũng dẫn đến sự thay đổi sự tuần hoàn của testosterone, LH, FSH (các nội tiết tố quan trọng cho hình thành và sinh trưởng của tinh trùng), gợi ý rằng các thành phần của thuốc lá có thể hoạt động như là các chất phá vỡ hệ nội tiết của cơ thể. Hậu quả làm ảnh hưởng rất nhiều lên khả năng có con của nam giới.

“Liệt dương” do thuốc lá

Theo y văn, những người hút thuốc có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp 1,5 - 2 lần so với người bình thường, chưa từng hút thuốc lá. Có rất nhiều giải thích về vấn đề này. Đó là do sự suy giảm trong quá trình sinh tổng hợp và sự phân rã của NO (một hợp chất quan trọng của quá trình cương dương vật), mất chức năng nội mạc và sự suy giảm các yếu tố vận mạch phụ thuộc nội mạc, sự dày lên của thành mạch, tăng đông máu, giảm các chất chống ô xy hóa trong huyết thanh, thay đổi chuyển hóa đường và mỡ... Chất nicotin có trong thuốc lá được biết như là một chất gây co mạch. Hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ không phụ thuộc dẫn đến căn bệnh cao huyết áp và tăng mỡ trong máu, làm xơ vữa mạch máu. Tình trạng xơ vữa khiến lòng mạch máu bị chít hẹp, từ đó làm ngăn cản dòng máu tới cơ quan sinh dục, trong đó có dương vật, khiến cho máu không thể dồn về khi cần thiết.

Sự phơi nhiễm với khói thuốc lá càng lớn, tổn thương mạch máu càng cao và gắn liền với sự tiến triển của rối loạn cương.