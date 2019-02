Ngày Tết, đừng say!: Sinh ly tử biệt sau tiệc tất niên

Bác sĩ Phan Minh Hưng, Phó Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết những ngày Tết, đa số bệnh nhân nhập vào khoa là do TNGT liên quan đến bia rượu. “Có những bệnh nhân uống quá nhiều, không làm chủ được bản thân dẫn đến ói mửa, kích động, la hét. Những trường hợp vậy, phải phân biệt được với tổn thương não nặng do máu tụ trong não. Mình phải theo dõi, khám, chụp cắt lớp, nếu có máu tụ là do tổn thương não, mà nếu không có máu tụ thì do say rượu”, bác sĩ Hưng phân tích. Thường bệnh nhân say xỉn không làm chủ được bản thân, cứ la hét, vật vã, kích động. Nhân viên y tế phải hiểu và thông cảm cho bệnh nhân. Nhiều khi y tá, điều dưỡng tới chích thuốc rồi bệnh nhân quơ tay, quơ chân trúng các chị. Có vài trường hợp gây hấn với nhân viên y tế.