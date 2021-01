Người phụ nữ ngủ dậy bỗng liệt nửa người rồi hôn mê

Ngủ dậy bỗng liệt nửa người

Chiều 26.1, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ , cho biết hai ê kíp can thiệp mạch não và máy tạo nhịp tim của bệnh viện vừa phối hợp can thiệp cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ nguy kịch trên nền bệnh tim nặng, đã thay van 2 lá cơ học, rung nhĩ, suy nút xoang rối loạn nhịp chậm.

Trước đó, sáng 23.1, bệnh nhân tên T.T.L (54 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang ) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng nhồi máu não, hôn mê.

Theo con trai của bệnh nhân, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân thức dậy đi vệ sinh. Lúc này chồng bệnh nhân cũng thức để chuẩn bị đi làm đồng thì ít phút sau phát hiện bệnh nhân nằm dựa vào tường, liệt nửa người và không còn nói chuyện được.

Cũng theo gia đình bệnh nhân, cách đây 5 năm bệnh nhân đã được thay van tim 2 lá cơ học. Bệnh nhân thường xuyên bị rối loạn nhịp chậm do suy nút xoang, và đang dùng thuốc kháng đông.

Hình ảnh CT Scan mạch máu não cho thấy mạch máu bị cục máu đông gây tắc từ động mạch cảnh trong trái đoạn ngoài sọ đến động mạch não giữa trong sọ Ảnh: Đình Tuyển

Ngay khi bệnh nhân vào viện, bác sĩ khoa cấp cứu tiếp nhận, chẩn đoán sơ bộ là đột quỵ nhưng không rõ giờ khởi phát, khả năng thời điểm phát bệnh là lúc bệnh nhân đang ngủ. Ngay lập tức, báo động cấp cứu đột quỵ được kích hoạt. Cùng với đó hình ảnh CT Scan mạch máu não cho thấy mạch máu bị cục máu đông gây tắc từ động mạch cảnh trong trái đoạn ngoài sọ đến động mạch não giữa trong sọ. Hy vọng là hình ảnh CT Scan não cho thấy vùng hoạt tử não chưa nhiều, khả năng vẫn còn có thể cứu được vùng não xung quanh vùng hoạt tử. Sau hội chẩn cũng như đánh giá nguy cơ, ê kíp can thiệp vẫn quyết định can thiệp cho bệnh nhân.

Ê kíp bác sĩ đặt máy tạo nhịp tim cho bệnh nhân Ảnh: Đình Tuyển

“Quá trình can thiệp rất nhiều khó khăn, trong đó nguy cơ bệnh nhân ngưng tim trong lúc can thiệp là rất lớn khi đã được thay van tim hai lá cơ học, hiện tại đang dùng thuốc kháng đông. Đặc biệt do bị suy nút xoang nên nhịp tim bệnh nhân rất chậm chỉ hơn 40 phịp/phút. Một khó khăn nữa là gia đình của bệnh nhân phân vân rất nhiều. Phải sau gần 2 giờ thuyết phục, mới quyết định đồng ý can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân”, TS.BS Hà Tấn Đức, Trưởng khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói.

Theo TS.BS Đức, trong quá trình can thiệp, ê kíp bác sĩ hút ra rất nhiều máu đông làm tắc một đoạn mạch máu não rất dài. Rất may, sau can thiệp đã tái thông hoàn toàn mạch máu bị tắc cho bệnh nhân. Bệnh nhân cũng được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời ngay sau đó.

Phải nhanh chóng đưa người đột quỵ đến bệnh viện có can thiệp mạch não

Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã phục hồi gần như hoàn toàn, tỉnh táo, ăn uống được, không sặc, sức cơ cải thiện có thể đi lại được với sự trợ giúp, nhịp tim ổn định. Bệnh nhân sẽ được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn trong ngày 26.1. Tuy nhiên, do hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn nên chi phí đặt máy tạo nhịp gần 20 triệu đồng đã được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ, trích từ nguồn quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Hình ảnh mạch máu não bệnh nhận khi chưa can thiệp và sau khi can thiệp được tái thông trở lại Ảnh: Đình Tuyển

Cũng theo TS.BS Hà Tấn Đức, đột quỵ do tắc mạch máu não là một cấp cứu nội khoa khẩn cấp. Can thiệp càng sớm thì hiệu quả hồi phục càng cao, càng trì hoãn thì càng có nhiều thiệt hại cho người bệnh. Tế bào não sẽ chết chỉ trong vài phút nếu không được cấp máu hoặc ô xy.

“Cụ thể, đối với đột quỵ thiếu máu não, khi mạch máu trong não bị tắc, cứ mỗi giây trôi qua có 32.000 tế bào não chết và cứ mỗi phút trôi qua sẽ có 1,9 triệu tế bào não bị chết. Cơ hội để can thiệp lấy huyết khối ở người đột quỵ thường trong 6 giờ đầu, một số trường hợp đặc biệt có thể tới 24 giờ, nhưng người bị đột quỵ phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Người bệnh đột quỵ được điều trị càng sớm trong khoảng thời gian này thì cơ hội phục hồi càng cao, ít để lại di chứng. Ngược lại, nếu điều trị càng muộn trong "cửa sổ" thời gian này cơ hội phục hồi sẽ thấp đi. Do đó, khi phát hiện bệnh nhân đột ngột méo miệng, yếu một bên người, nói khó thì thân nhân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có đơn vị can thiệp mạch não”, TS.BS Đức khuyến cáo.