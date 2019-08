Nhập viện vì ra máu bất thường trong ngày 'đèn đỏ'

Bác sĩ Trần Quang Lục, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết những năm trước, trong trường hợp này BN sẽ phải phẫu thuật thắt động mạch hoặc cắt bỏ tử cung.

Hiện nay kỹ thuật can thiệp mạch được ứng dụng, là lựa chọn đầu tiên và hiệu quả nhất với tình trạng bệnh lý này. Can thiệp mạch cầm máu là một kỹ thuật ít xâm lấn, chỉ dùng ống thông và dây dẫn tiếp cận với vị trí dị dạng mạch, sau đó nút ổ dị dạng bằng các vật liệu gây tắc mạch, giúp cầm máu hiệu quả. Thời gian thực hiện chỉ trong vòng một giờ. Trong suốt quá trình làm can thiệp mạch, BN được gây tê nên tỉnh táo, không đau đớn và hồi phục sớm sau can thiệp mạch. Thông thường sau 2 - 3 ngày điều trị, BN đã có thể ra viện.