Nhiều ca ngộ độc nặng do rượu và hóa chất trong dịp Tết

Sáng mùng 5 Tết, Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các trường hợp chuyển đến cấp cứu, chủ yếu do mắc các bệnh tim mạch, hô hấp, xuất huyết tiêu hóa...

Các bệnh nhân được chuyển đến bằng taxi, xe cấp cứu 115, thậm chí bằng xe máy của gia đình. Theo các bác sĩ cho biết, trung bình các ngày nghỉ Tết (từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết), tại đây cấp cứu hơn 200 bệnh nhân nặng/ngày, tăng 30% so với ngày thường.

Trong đó, có 50% số ca chuyển tuyến; các ca bệnh chủ yếu do tim mạch, huyết áp, hô hấp, tai biến mạch máu não, sốc nhiễm khuẩn, đột quỵ , xuất huyết tiêu hóa do liên quan đến rượu, suy gan, suy thận cấp.

ẢNH LIÊN CHÂU Một ca cấp cứu tại Khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai sáng mùng 5 Tết

Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trao đổi với phóng viên vào sáng 5 Tết Kỷ Hợi, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách trung tâm này cho biết, các ngày nghỉ tết liên tục tiếp nhận các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, ngộ độc hóa chất như thuốc diệt cỏ hay do ma túy tổng hợp.

“Đáng lưu ý, ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhân bệnh nhân ngộ độc rượu. Họ ở mọi lứa tuổi và không chỉ là nam giới. Có bệnh nhân mới 19 tuổi, có người là phụ nữ trẻ cũng bị ngộ độc cấp do rượu”, bác sĩ Nguyên nói. Trong các ngày gần đây, mỗi ngày Trung tâm Chống độc cấp cứu điều trị 2 - 3 trường hợp ngộ độc do rượu, hóa chất.

Bác sĩ Nguyên bày tỏ lo ngại khi có nhiều trường hợp vào cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Chỉ riêng trong ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi đã tiếp nhận 3 ca ngộ độc hóa chất diệt cỏ Paraquat, 2 ca trong số đó ngộ độc rất nặng đã xin về do tiên lượng không thể qua khỏi. Hiện tại còn một trường hợp ngộ độc Paraquat đang điều trị là bệnh nhân nữ mới 16 tuổi.

“Paraquat là chất gây tử vong rất cao, tỷ lệ này lên đến 70% nếu được cứu chữa kịp thời. Trường hợp cấp tính có thể tử vong sớm trong 3 ngày đầu tiên sau khi uống phải. Ngoài ra, các ca ngộ độc paraquat nặng có thể tử vong trong vòng trong 3 tuần - 3 tháng sau khi bị ngộ độc”, bác sĩ Nguyên nói và cho rằng, cần sớm thực hiện việc cấm bán hóa chất này để giảm các ca tử vong cho người bệnh, vì ước mỗi ngày trên cả nước có khoảng 8 - 10 ca tử vong do hóa chất diệt cỏ.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm, trong các ngày nghỉ Tết, mỗi ngày, tại bệnh viện này có 1.200 - 1.400 bệnh nhân điều trị nội trú. Các bệnh nhân được bệnh viện cung cấp suất ăn miễn phí.

Các ca cấp cứu do được phẫu thuật, chăm sóc y tế tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) sáng mùng 5 Tết Ảnh LIÊN CHÂU

Sáng cùng ngày, tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cũng liên tục có các bệnh nhân vào cấp cứu do chấn thương và đa chấn thương. Nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt.

Theo báo cáo của bệnh viện này, chỉ tính đến mùng 4 Tết Kỷ Hợi, bệnh viện tiếp nhận 528 ca cấp cứu, trong đó 254 ca nhập viện và cấp cứu do tai nạn giao thông, 136 ca tai nạn sinh hoạt. Đáng lưu ý, trong các ca tai nạn sinh hoạt có 22 ca tai nạn do đánh nhau, 8 ca tai nạn do pháo nổ và 3 ca tai nạn do chất nổ khác.