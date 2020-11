Những dấu hiệu bạn lên cơn đau tim, giống như Maradona

Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, ngay cả những ngôi sao bóng đá. Huyền thoại Argentina Diego Maradona vừa qua đời sau một cơn đau tim.

Mặc dù bạn cần phải làm EKG và các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để chẩn đoán cơn đau tim, nhưng có những triệu chứng liên quan bạn nên biết. Xin lưu ý rằng không phải tất cả mọi người đều trải qua cơn đau tim theo cách giống nhau và nếu bạn lo lắng rằng mình đang bị đau tim, hãy đi khám ngay lập tức, theo Eat This, Not That!

1. Áp lực như đau ngực

Cơn đau của một cơn đau tim có thể khác nhau ở mỗi người, điển hình là cơn đau ngực liên quan đến cơn đau tim không phải là đau nhói, hay như dao đâm mà là cảm giác áp lực và nặng nề. Nhiều bệnh nhân mô tả cảm giác này như thể họ có một con voi ngồi trên ngực của họ.

2. Khó thở

Các cơn đau tim có thể làm giảm khả năng bơm máu đi khắp cơ thể của tim. Khi máy bơm không hoạt động, chất lỏng có thể tích tụ vào các mô như phổi. Dịch trong phổi sẽ khiến phổi khó hoạt động có thể gây ra tình trạng khó thở.

3. Đổ mồ hôi

Đồ mô hôi kèm với đau ngực, nên đi cấp cứu ngay Shutterstock

Nếu bạn đổ mồ hôi đồng thời với đau ngực, điều này làm tăng khả năng bạn đang bị đau tim. Thường được mô tả là "mồ hôi lạnh", loại mồ hôi này sẽ khiến bạn và quần áo của bạn ướt đẫm ngay cả trong phòng mát.

4. Nôn mửa

Nôn mửa kèm theo đau ngực hoặc khó thở là đáng lo ngại. Được cho là do tổn thương cơ tim đang tiến triển nhanh chóng, nôn mửa kèm theo đau ngực là một triệu chứng mà bạn nên đi cấp cứu ngay.

5. Xây xẩm

Chóng mặt hoặc cảm giác sắp bất tỉnh là nguyên nhân thông thường do máu không lên não được. Từ các vấn đề về nhịp tim, đến các vấn đề về bơm máu lên não, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thường cảm thấy xây xẩm.

6. Ợ chua

Mặc dù cơn đau thường ở bên này hoặc bên kia, nhưng không hiếm trường hợp cơn đau xuất hiện ở giữa ngực tương tự như chứng ợ chua. Ngay cả khi cơn đau được cải thiện bằng cách điều trị chứng khó tiêu, chẳng hạn như thuốc kháng a xít, thì cơn đau tim vẫn chưa được loại trừ.

7. Đau cánh tay

Đau ngực lan xuống cánh tay trái luôn được coi là triệu chứng cổ điển của cơn đau tim. Người ta biết rằng mặc dù cơn đau có thể ở cánh tay trái, nhưng cơn đau ở một trong hai cánh tay có thể là triệu chứng của cơn đau tim. Bệnh nhân thường mô tả cơn đau là nặng hơn hoặc đau nhức.

8. Tĩnh mạch cổ phồng lên

Trái tim là một cái máy bơm để đẩy máu đi khắp cơ thể. Nếu tim bị tổn thương, giống như khi bạn bị đau tim, máy bơm sẽ ngừng hoạt động. Điều này có thể khiến máu trào ngược vào các tĩnh mạch dẫn về tim, dẫn đến các tĩnh mạch cổ bị phồng lên. Nếu bạn gặp phải hiện tượng này hoặc bất kỳ triệu chứng nào ở đây, hãy liên hệ với chuyên gia y tế ngay lập tức, theo Eat This, Not That!