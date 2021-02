Những dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể bị ung thư trực tràng, tuyến tiền liệt

1. Ung thư đại trực tràng (ruột kết)

CDC cảnh báo: “ Polyp đại trực tràng và ung thư đại trực tràng không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng, đặc biệt là lúc đầu. Có người có thể bị polyp hoặc ung thư đại trực tràng mà không biết. Đó là lý do tại sao việc tầm soát ung thư đại trực tràng thường xuyên là rất quan trọng”, theo Eat This, Not That!

Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng có thể bao gồm:

Máu trong hoặc trên phân của bạn (đi tiêu).

Đau dạ dày, đau nhức hoặc chuột rút không biến mất.

Giảm cân mà bạn không biết lý do.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Có thể chúng không phải là ung thư. Nhưng cách duy nhất để biết điều gì đang gây ra các triệu chứng trên là đến gặp bác sĩ của bạn, CDC cảnh báo.

2. Ung thư buồng trứng

Theo CDC, ung thư buồng trứng có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng sau:

Chảy máu âm đạo (đặc biệt nếu bạn đã qua tuổi mãn kinh), hoặc tiết dịch từ âm đạo không bình thường đối với bạn.

Đau hoặc áp lực ở vùng xương chậu.

Đau bụng hoặc lưng.

Sự phồng rộp.

Cảm thấy no quá nhanh hoặc khó ăn.

Thay đổi thói quen phòng tắm của bạn, chẳng hạn như nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn hoặc khẩn cấp hơn và/hoặc táo bón.

Bạn cần chú ý đến cơ thể của mình và biết điều gì là bình thường đối với bạn. Nếu bạn bị chảy máu âm đạo bất thường, hãy đi khám ngay. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào khác trong 2 tuần hoặc lâu hơn và chúng không bình thường đối với bạn, hãy đi khám. Chúng có thể không phải do ung thư gây ra, nhưng cách duy nhất để biết là đi gặp bác sĩ, CDC lưu ý.

3. Ung thư tuyến tiền liệt

Nếu bạn bị đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm thì nên sớm gặp bác sĩ để được tư vấn Shutterstock

Theo CDC, những người khác nhau có các triệu chứng khác nhau đối với ung thư tuyến tiền liệt . Một số nam giới không có triệu chứng nào cả.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức:

Khó khăn khi bắt đầu đi tiểu.

Dòng chảy yếu hoặc gián đoạn của nước tiểu.

Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm.

Khó làm rỗng bàng quang hoàn toàn.

Đau hoặc nóng rát khi đi tiểu.

Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch.

Đau lưng, hông hoặc xương chậu không biến mất.

Hãy nhớ rằng những triệu chứng này có thể do các bệnh khác ngoài ung thư tuyến tiền liệt gây ra, theo CDC.

4. Ung thư tử cung

"Ung thư tử cung có thể gây ra dịch âm đạo hoặc chảy máu không bình thường đối với bạn. Chảy máu có thể là bất thường do mức độ nặng nhẹ hoặc khi nó xảy ra, chẳng hạn như sau khi bạn mãn kinh, giữa kỳ kinh hoặc bất kỳ hiện tượng chảy máu nào khác kéo dài hơn hoặc nặng hơn mức bình thường đối với bạn. Ung thư tử cung cũng có thể gây ra các triệu chứng khác, chẳng hạn như đau hoặc áp lực trong xương chậu của bạn", CDC cho biết.

Theo CDC, nếu bạn bị chảy máu không bình thường, đặc biệt là nếu bạn đã trải qua thời kỳ mãn kinh, hãy đi khám ngay. Ngoài ra, hãy đi khám nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào khác trong 2 tuần hoặc lâu hơn. Cũng lưu ý, những dấu hiệu này có thể do bệnh nào khác, không phải là ung thư, nhưng cách duy nhất để biết là đến gặp bác sĩ của bạn, theo Eat This, Not That!