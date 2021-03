Phát hiện mới: Thiếu vitamin C làm tăng nguy cơ đột quỵ chết người

Nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nó cũng có thể là bí quyết để ngăn ngừa đột quỵ và bảo vệ tim mạch, theo Natural News.

Thiếu vitamin C có thể là một yếu tố nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là ở những người có tiền sử đột quỵ xuất huyết - là loại đột quỵ do vỡ động mạch não.

Trong một nghiên cứu mới đây, 65 người sống sót sau đột quỵ xuất huyết được so sánh với 65 người khỏe mạnh. Trung bình, những người bị đột quỵ có lượng vitamin C cạn kiệt, trong khi những người khỏe mạnh thì không.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Stephane Vannier, kết luận rằng: “Thiếu hụt vitamin C nên được coi là một yếu tố nguy cơ của loại đột quỵ nghiêm trọng này”. Nghiên cứu, do các nhà khoa học từ Bệnh viện Đại học Rennes (Pháp), đã phát hiện ra rằng, bệnh nhân bị đột quỵ có mức vitamin C thấp hơn rất nhiều so với người bình thường, theo Natural News. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy huyết áp cao chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra đột quỵ. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Stephane Vannier, nhà thần kinh học, từ Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Rennes (Pháp), nói rằng sự thiếu hụt vitamin C làm tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết não, có thể do vai trò điều hòa huyết áp của vitamin C. Trong tương lai, những phát hiện này có thể hỗ trợ các nhà khoa học trong việc nghiên cứu tác động của việc bổ sung vitamin C đối với nguy cơ đột quỵ xuất huyết não, tiến sĩ Vannier nói thêm. Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí Neurology. Mức độ vitamin C thấp làm tăng nguy cơ đột quỵ

Huyết áp cao và chấn thương đầu là những nguyên nhân phổ biến của đột quỵ xuất huyết não. Ảnh Shutterstock

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã so sánh mức vitamin C ở 65 bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não với mức vitamin C ở 65 người khỏe mạnh làm đối chứng.

Đột quỵ xuất huyết não là loại đột quỵ đe dọa tính mạng, xảy ra khi bị chảy máu trong chính mô não.

Huyết áp cao và chấn thương đầu là những nguyên nhân phổ biến của đột quỵ xuất huyết não.

Khi các nhà khoa học nghiên cứu mức vitamin C của cả hai nhóm, kết quả là họ đã phát hiện ra rằng chỉ có 41% có tình trạng vitamin C bình thường là hơn 38 micromoles/lít.

Trong khi đó, có đến 45% số người tham gia đã cạn kiệt mức vitamin C - nghĩa là có mức vitamin C từ 11 - 38 micromoles/lít, và 14% bị thiếu vitamin C trầm trọng - nghĩa là ít hơn 11 micromoles/lít.

Các nhà nghiên cứu đã xác định huyết áp cao, uống rượu và thừa cân là những yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với đột quỵ xuất huyết não.

Điều thú vị là nghiên cứu đã phát hiện, những người bị huyết áp cao đều ở mức cạn kiệt mức vitamin C.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng bệnh nhân đột quỵ - nếu có mức vitamin C cạn kiệt, phải nằm hồi sức cấp cứu lâu hơn đến 8 ngày, so với bệnh nhân đột quỵ - có mức vitamin C bình thường, theo Natural News.

Tiến sĩ Vannier cho rằng thời gian nằm viện lâu hơn có thể do hậu quả của nhiễm trùng do biến chứng hoặc việc điều trị kéo dài do thiếu vitamin C.

Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để xác nhận lý thuyết này.

Nhìn chung, các phát hiện cho thấy sự suy giảm vitamin C làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Để duy trì mức vitamin C khỏe mạnh, tiến sĩ Vannier khuyên nên bổ sung 120 miligram mỗi ngày, theo Natural News.

Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, nho đen, đu đủ, ớt chuông, bông cải xanh và dâu tây.

Chỉ cần ăn thực phẩm giàu vitamin C là đã có thể giúp giữ mức vitamin C trong giới hạn bình thường.

Chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa đột quỵ

Dinh dưỡng tốt không chỉ có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ mà còn giúp bệnh nhân đột quỵ mau hồi phục hơn.

Ngoài vitamin C, thường xuyên tiêu thụ một số chất dinh dưỡng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, cũng như giúp việc điều trị mau có kết quả hơn.

Những chất dinh dưỡng này bao gồm:

• Vitamin B3

Vitamin B3 giúp tăng cường nhận thức, trí nhớ và sự dẻo dai thần kinh. Chất này cũng có thể làm giảm mức cholesterol xấu, có thể chặn dòng máu lên não, gây ra đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

• Vitamin D

Mức vitamin D thấp có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, kể cả khó hồi phục sau đột quỵ.

• Men vi sinh

Vi khuẩn có lợi trong thực phẩm lên men giúp bảo vệ mô não khỏi bị hư hại. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy bổ sung men vi sinh có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

• Vitamin B12

Vitamin B12 giúp phục hồi các tế bào thần kinh sau đột quỵ.

• Coenzyme Q10

CoQ10 giúp giảm mức cholesterol, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

• A xít béo omega-3

DHA là một loại a xít béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe não bộ. Nó cũng có thể làm giảm huyết áp cao và mức cholesterol cao, theo Natural News.