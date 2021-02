Phát hiện mới về lợi ích khi uống cà phê mỗi ngày ở nam giới

Ngoài những lợi ích rõ ràng hay còn gọi là một luồng năng lượng nhanh chóng cùng với cảm giác tỉnh táo đột ngột, cà phê còn mang lại một loạt các lợi ích sức khoẻ khác được khoa học chứng minh, bao gồm: tăng cường quá trình tập luyện, giảm nguy cơ trầm cảm và thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lợi ích khác khi uống cà phê mà chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Thường xuyên uống cà phê có thể giảm nguy cơ mất thính lực

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition, thường xuyên uống cà phê có thể giảm nguy cơ mất thính lực. Nhưng điều này chỉ đúng nếu bạn là nam giới, theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu được các nhà nghiên cứu từ Đại học Autonomous Madrid (Tây Ban Nha) thực hiện, đã quan sát chức năng thính giác của gần 37.000 người lớn tuổi thay đổi như thế nào trong 11 năm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ bị mất thính lực thấp hơn 15% so với những người đàn ông uống ít hơn một tách cà phê mỗi ngày.

Tiến sĩ Esther Lopez-Garcia, tác giả của nghiên cứu nói: “Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng cà phê, đã cho thấy một số tác dụng có lợi trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc bệnh tim mạch (CVD), cũng có thể có lợi cho việc giảm nguy cơ khiếm thính”, theo Eat This, Not That!

Bà nói thêm rằng nghiên cứu này "gợi ý rằng có thể nó có tác dụng có lợi (đối với chức năng thính giác), do các con đường tương tự giải thích mối liên quan giữa cà phê với bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch".

Ngay cả những người đàn ông không thích dựa vào cà phê để cung cấp năng lượng cũng có thể được hưởng lợi từ những phát hiện của nghiên cứu. Đó là tác động tích cực của cà phê đối với thính giác là gần như tương đương đối với cả hai loại cà phê có chứa caffein hoặc không chứa caffein. Nó cũng không quan trọng cà phê được pha chế như thế nào.

Điều duy nhất dường như tạo ra sự khác biệt là giới tính sinh học của người uống. Tất cả những lợi ích thính giác mà cà phê mang lại cho những người tham gia nghiên cứu là nam giới. Các nhà nghiên cứu không nhận thấy bất kỳ mối liên quan nào như vậy đối với phụ nữ.