Phẫu thuật nội soi cắt polyp giảm 80% ung thư đại trực tràng

Khoa Nội soi và thăm dò chức năng Bệnh viện (BV) K T.Ư (Hà Nội) phối hợp cùng Trung tâm ung thư (UT) Shizuoka Nhật Bản đã áp dụng kỹ thuật nội soi ống mềm trên hệ thống máy hiện đại cho phép chẩn đoán và điều trị tổn thương đại trực tràng giai đoạn rất sớm.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội soi Nhật Bản, khám sàng lọc và nội soi đại trực tràng giúp giảm tỷ lệ tử vong do UT này, đặc biệt cắt polyp qua nội soi giúp giảm tới 80% tỷ lệ mắc UT đại trực tràng. Polyp đại trực tràng là những khối u ở thành ruột hoặc trực tràng, có thể tiến triển thành UT.

Để phát hiện UT, tiền UT đại trực tràng, phương pháp chẩn đoán có giá trị nhất hiện tại là nội soi ống mềm, vì thực hiện được đồng bộ từ chẩn đoán đến điều trị. Ngoài quan sát được tổn thương còn lấy sinh thiết làm xét nghiệm về mặt tế bào học.

Với kỹ thuật này, các bác sĩ sử dụng hệ thống máy nội soi thế hệ mới có chức năng nhuộm màu bằng ánh sáng và phóng đại trên 100 lần cho hình ảnh sắc nét, hiển thị rõ tổn thương dù là nhỏ nhất, giúp bác sĩ phân tích rõ ràng vi cấu trúc và vi mạch máu của tổn thương, đưa ra nhận định chính xác về tính chất tế bào học của tổn thương, phân biệt tổn thương UT và không UT, từ đó đưa ra hướng can thiệp kịp thời cho người bệnh.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp để chẩn đoán và phân loại UT đại trực tràng không chỉ đơn thuần là để tầm soát, phát hiện UT mà còn là phương pháp điều trị tổn thương UT giai đoạn sớm bằng can thiệp qua nội soi. Ngay khi phát hiện những tổn thương bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá kỹ bằng ánh sáng trắng, ánh sáng nhuộm màu và chất nhuộm chuyên dụng trong nội soi để đánh giá cấu trúc bề mặt, UT giai đoạn sớm và bệnh nhân được can thiệp tối thiểu qua nội soi ống mềm.

Trong đó, kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) đã bắt đầu đưa vào thực hiện tại BV K T.Ư cho phép can thiệp được những tổn thương lớn hơn 30 mm, đảm bảo cắt trọn khối tổn thương và giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ tái phát (trước đây cắt niêm mạc qua nội soi ống mềm EMR chỉ cho phép can thiệp với những tổn thương dưới 20 mm). Can thiệp qua nội soi giúp giảm thiểu thời gian điều trị, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.