Phòng dịch COVID-19: Tại sao không nên làm tóc ở tiệm trong mùa dịch?

Dưới đây là những gì mà chuyên gia trong ngành nói về những rủi ro của việc làm tóc ở tiệm ở thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát này.

Bây giờ không phải là lúc để thực hiện một chuyến đi đến nhà tạo mẫu tóc của bạn, theo tiến sĩ Richard Firshein, chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Y khoa Tích hợp Firshein ở New York (Mỹ).

Nói chung, mọi người nên tuân thủ quy tắc 2 mét, nghĩa là tránh xa người khác ít nhất 2 mét để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Ông cũng khuyên không nên tụ tập quá 10 người.

Vì các nhà làm tóc phải gần gũi với khách hàng, và thường có nhiều người ra vào tiệm bất kỳ lúc nào, việc làm tóc sẽ không thể tuân thủ được việc giữ khoảng cách 2 mét để đảm bảo an toàn nên có thể lây truyền virus - chủ yếu truyền qua các giọt hô hấp phát ra do ho hoặc hắt hơi . Duy trì khoảng cách 2 mét sẽ giảm thiểu khả năng lây truyền bệnh do việc ho hoặc hắt hơi này.