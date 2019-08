Phương pháp mới giúp bắn những viên sỏi thận lớn thành bụi chỉ trong 1 lần

Các phương pháp tán sỏi thận hiện tại có thể cần 2 đến 3 lần tán sỏi, mỗi lần cách nhau khoảng vài tuần. Trong khi đó, phương pháp mới sẽ đưa thiết bị ra laser tán sỏi vào cơ thể thông qua một ống nhỏ. Ống này sẽ được đưa vào thận qua niệu đạo, theo Daily Mail.

Các chuyên gia tin rằng kỹ thuật trên có thể bắn một viên sỏi thận lớn có đường kính 5 cm thành bụi chỉ trong 1 lần điều trị. Nó không những giúp người sỏi thận không phải lui tới bệnh viện nhiều lần mà còn giúp những bệnh nhân bị sỏi lớn không phải phẫu thuật.

Hiện tại, với những viên sỏi quá lớn, bác sĩ sẽ phải thực hiện một vết mổ hở ở lưng để tiếp cận thận và lấy sỏi ra ngoài. Sỏi thận xuất hiện khi các chất thải của cơ thể tích tụ thành tinh thể bên trong thận và tạo ra những viên sỏi cứng.

Nguyên nhân gây sỏi thận rất đa dạng, có thể là do người bệnh ít uống nước, do tác dụng phụ của một số loại thuốc, do các bệnh về tuyến giáp và những nguyên nhân khác.

Sỏi thận nhỏ có thể được thải ra khỏi cơ thể thông qua đường tiểu. Nhưng những viên sỏi lớn có thể gây đau dữ dội khi đi qua niệu quản, tức một ống dài khoảng 25 cm đi từ thận xuống bàng quang. Sỏi thận loại này cần phải được điều trị.

Với phương pháp điều trị mới, các chuyên gia sẽ dùng một ống nhỏ để đưa thiết bị bắn laser đi qua niệu quản. Đầu tiên, tia laser sẽ phát ra xung năng lượng thấp để đánh bay lớp mềm bên ngoài của sỏi thận.

Sau đó, những xung nặng lượng mạnh hơn sẽ phá vỡ phần cứng bên trong của viên sỏi. Tất cả sẽ được đào thải qua nước tiểu.

Nghiên cứu do giáo sư Bhaskar Somani tại Bệnh viện Đại học Southampton (Anh) thực hiện, được công bố trên tạp chí Urolithiasis. Ông đã thử áp dụng cách điều trị mới này trên 80 bệnh nhân sỏi thận.

Kết quả cho thấy 93 % được điều trị dứt điểm sỏi thận bằng phương pháp này chỉ với một lần áp dụng.

Toàn bộ quá trình điều trị có thể mất đến 1 giờ. Trong suốt thời gian điều trị, bệnh nhân sẽ được gây mê toàn thân. Khi đã tán sỏi thành công, bác sĩ sẽ chèn một ống nhỏ trong niệu quản để niệu quản mở rộng, cho phép bất kỳ mảnh sỏi nhỏ nào còn sót lại cũng có thể đi qua. Ống sẽ được lấy khỏi cơ thể vài tuần sau đó, theo Daily Mail.