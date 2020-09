5 lý do khách hàng chọn trồng răng không đau tại Nha khoa Bảo Việt

Răng implant được hoạt động như thế nào?

Mất răng ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ, ăn nhai và hệ lụy kéo theo là các bệnh về tiêu hóa do giảm sút lực ăn nhai. Cấy ghép Implant ra đời như một phương pháp trồng răng thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trội: cảm nhận và hoạt động như răng thật, ngăn ngừa tiêu xương…

Khách hàng phục hình răng thẩm mỹ với 13 trụ Implant Straumann tại Nha khoa Bảo Việt

Tùy vào số lượng và vị trí mất răng, tình trạng xương hàm và sức khỏe tổng quát, sau quá trình thăm khám, Bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị để người bệnh tiến hành Cấy ghép Implant. Trồng răng Implant cho phép phục hình trường hợp mất 1 răng, nhiều răng hay toàn hàm thông qua trồng 1 trụ Implant, 4 trụ (All - On - 4), 6 trụ (All - On - 6).

Cấy ghép implant nha khoa được thực hiện ở đâu?

Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở, phòng khám đạt tiêu chuẩn, được cấp phép hoạt động Cấy ghép Implant chưa nhiều, vì đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải có đầy đủ bằng cấp chuyên môn trong Cấy ghép Nha khoa, hệ thống Cấy ghép đạt chuẩn giúp Bác sĩ thực hiện lâm sàng nhanh, chính xác.

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Bảo Việt - địa chỉ 707 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM

Hoạt động hơn 10 năm trên lĩnh vực phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, Nha khoa Bảo Việt đã ra mắt Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - trung tâm cấy ghép Implant, phục vụ nhu cầu cho khách hàng, mong muốn được phục hình răng mất bằng phương pháp Trồng răng Implant hiện đại bật nhất.

Vì sao khách hàng lại lựa chọn trồng răng implant không đau tại Nha khoa Bảo Việt?

Trung tâm cấy ghép Implant của Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Bảo Việt được tin chọn là địa chỉ cấy ghép nha khoa hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh bởi những lý do:

- Đội ngũ Bác sĩ giỏi, tận tâm với khách hàng: Ê kíp trồng răng Implant tại Nha Khoa Bảo Việt với sự dẫn dắt của Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Chí Cường - chuyên gia Răng - Hàm - Mặt đầu ngành, hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt nói chung và Trồng răng Implant nói riêng, Bác sĩ Cường là một trong những người đi đầu và mang lại "nụ cười mới" cho bệnh nhân mất răng.

BS.CKII Nguyễn Chí Cường thực hiện cấy ghép Implant tại Nha khoa Bảo Việt

- Cơ sở vật chất hiện đại, sản phẩm bảo hành chính hãng: Nha khoa Bảo Việt kế thừa tất cả các thành tựu nổi bật của ngành nha khoa trên thế giới: công nghệ chụp phim CT Cone Beam 3D áp dụng trong khảo sát xương, lựa chọn trụ Implant, vị trí đặt trụ chính xác nhất, như vậy Implant sẽ có tuổi cao, phần mềm phân tích hàm mặt,… hỗ trợ cận lâm sàng cho Bác sĩ trong cấy ghép. Nguyên vật liệu cấy ghép Implant theo tiêu chuẩn EU - châu Âu và FDI Hoa Kỳ.

Máy chụp phim CT Cone Beam 3D sử dụng trong khảo sát tình trạng, sự tích hợp xương và vị trí đặt Implant

- Áp dụng tiền mê được kiểm soát chặt chẽ bởi bác sĩ giàu kinh nghiệm: Với phương pháp vô cảm hiệu quả, Nha khoa Bảo Việt áp dụng tiền mê đối với khách hàng nhạy cảm, hoặc yêu cầu để kiểm soát cơn đau trong phẫu thuật. Điều này giúp rút ngắn thời gian thực hiện vì tâm lý khách hàng cũng yên tâm, vững vàng hơn. Cùng kinh nghiệm thực hiện Cấy ghép Implant của Bác sĩ, bệnh nhân gần như không thấy đau, ít chảy máu.

- Đạt tiêu chuẩn vô trùng: Phòng tiểu phẫu hiện đại, trang thiết bị được đảm bảo vô trùng theo quy trình khép kín và nghiêm ngặt. Hệ thống thanh trùng hiện đại bao gồm: hệ thống hấp dụng cụ chỉ thị màu tiên tiến, máy ngâm khử trùng, máy đóng gói, mỗi khách hàng được trang bị một bộ tay khoan, dụng cụ điều trị mới, riêng biệt…

- Tính thẩm mỹ của răng Implant và răng sứ tại Nha khoa Bảo Việt chế tác đạt độ thẩm mỹ tự nhiên bởi hệ thống Labo lành nghề, trực thuộc tại nha khoa, chế tác những sản phẩm với chức năng ăn nhai tương đồng đến 99% so với răng thật và độ bền vĩnh viễn nếu được chăm sóc đúng cách.

Trung tâm Cấy ghép Implant - Nha khoa Bảo Việt đã, đang và sẽ giúp nhiều khách hàng lựa chọn được địa chỉ uy tín để sở hữu hàm răng mới khỏe đẹp và bền như răng thật.