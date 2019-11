Ăn rau quả bao nhiêu để giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ?

Tại hội thảo, các chuyên gia về ung bướu của Pháp và VN cũng cập nhật kỹ thuật mới, kinh nghiệm trong chẩn đoán điều trị ung thư đại trực tràng và u hệ thần kinh.

GS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K chia sẻ: “Ung thư đại trực tràng là loại ung thư thường gặp trên thế giới và Việt Nam. Hằng năm có hơn 14.000 ca mắc mới và hơn 7.500 ca tử vong do ung thư tại trực tràng; với ung thư não và các khối u hệ thần kinh T.Ư có hơn 3.500 ca mắc mới và hơn 3000 ca tử vong.

TS-BS Nguyễn Tiến Quang, Phó giám đốc BV K T.Ư cho biết, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng tại VN là 26,3/100.000 người. Ước có 32.900 người đang sống chung ung thư đại trực tràng. Đáng lưu ý, các bệnh mãn tính như: tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch cũng được xem là yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư đại trực tràng, ung thư này ở nam giới cao hơn nữ giới.

- TS Nguyễn Tiến Quang cập nhật thông tin về ung thư đại trực tràng Ảnh: Thái Hà

Mặc dù còn tranh cãi nhưng, vẫn có các ý kiến cho rằng, hệ vi khuẩn cũng đang là yếu tố liên quan ung thư đại trực tràng, trong đó, nhiễm vi khuẩn HP thì nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 1,4 lần so với không nhiễm vi khuẩn này. Ngoài ra, sự mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

TS Nguyễn Tiến Quang chia sẻ, hoạt động thể lực thường xuyên làm giảm 27% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng so với những người ít hoạt động. Chế độ dinh dưỡng, trong đó, chế độ ăn với mức từ 800 g rau, củ và trái cây hằng ngày làm giảm 0,74 lần nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng so với những người tiêu thụ ít hơn 200g/ngày. Ngoài ra, một số yếu tố khác như; vitamin B6, can xi, vitamin D3, magie cũng là yếu tố được cho là có lợi cho ngăn ngừa ung thư này.

Kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Tại BV K, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống máy nội soi thế hệ mới nhất cho hình ảnh hiển thị rõ tổn thương dù là nhỏ nhất; thiết bị nội soi còn có chức năng nhuộm màu bằng ánh sáng và phóng đại trên 100 lần, giúp phân tích rõ ràng vi cấu trúc và vi mạch máu của tổn thương, hỗ trợ bác sĩ đưa ra nhận định chính xác về tính chất tế bào học của tổn thương, phân biệt tổn thương ung thư hoặc lành tính, từ đó đưa ra hướng can thiệp kịp thời cho người bệnh. Nội soi phóng đại này giúp phát hiện sớm một số ung thư đường tiêu hóa thuờng gặp như ung thư dạ dày, thực quản, đại tràng…

- Hệ thống máy hiện đại cho phép điều trị u não hiệu quả và an toàn Ảnh: Thái Hà

Trong điều trị u não, BV K đã đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị Gamma Knife thế hệ mới nhất, được thực hiện thường quy cho các bệnh nhân u não và các bệnh lý khác về não như: các khối u nguyên phát di căn vào não; u màng não, u thần kinh, u tuyến yên, u sọ, các u lành ở nền sọ, u vùng tuyến tùng và tuyến yên, các dị dạng động tĩnh mạch... mà không làm tổn thương tới các mô não lành xung quanh. Gamma Knife đặc biệt hiệu quả với các tổn thương ở các vị trí khó tiếp cận bằng phẫu thuật, các tổn thương tái phát hay u còn tồn dư sau phẫu thuật.