Bí quyết bổ sung canxi hữu cơ cho hệ xương chắc khỏe, không lo sỏi thận

Bí quyết bổ sung canxi hữu cơ Pháp cho hệ xương chắc khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci Vita của Công ty Bidiphar - Dược Bình Định, sản phẩm có 25 năm đồng hành cải thiện chiều cao, sức khỏe cho nhiều thế hệ người Việt. Không ngừng nỗ lực cải thiện hơn nữa chất lượng, tháng 8.2021, Công ty Bidiphar ra mắt dòng sản phẩm Calci Vita - BDF, có bổ sung thêm vitamin D3, hỗ trợ hấp thu tối ưu canxi vào xương, với 2 dạng đóng gói Calci Vita - BDF 5ml dành cho trẻ em và Calci Vita - BDF 10ml cho phụ nữ mang thai và cho con bú, người lớn tuổi. Calci Vita - BDF được chứa trong ống thủy tinh trung tính, an toàn với sức khỏe, không phải lo bị thôi nhiễm những tạp chất vào dung dịch uống như các loại ống khác. Sản phẩm được bào chế dạng nước, hương mơ thơm ngon, ngọt thanh, dễ uống. Calci Vita - BDF, sản phẩm bổ sung đầy đủ nhu cầu canxi, vitamin D3, vitamin C, vitamin PP hỗ trợ xương răng chắc, khỏe Cần chú trọng bổ sung canxi đúng cách và đầy đủ, đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ thể, để phòng tránh các căn bệnh do thiếu canxi gây ra, đặc biệt là người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh. Trong đó, Calci Vita - BDF là sự lựa chọn tối ưu được nhiều chuyên gia y tế khuyên dùng. Để được tư vấn về bổ sung canxi và Calci Vita - BDF, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800.888.677 hoặc truy cập website https://calcivita.vn/ Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Giấy phép QC số: 1893/2021/XNQC-ATTP Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.