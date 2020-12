Chế độ dinh dưỡng lành mạnh - ‘khắc tinh’ của các bệnh không lây nhiễm

Đây là kết quả của cuộc khảo sát “Những nhầm tưởng về dinh dưỡng” do Herbalife Nutrition thực hiện trong năm 2020 được đưa ra trong hội thảo trực tuyến Hành trình sức khỏe tại Việt Nam mới đây. Chương trình trong khuôn khổ của chiến dịch “Dinh dưỡng lành mạnh, Sẵn sàng tiến bước” do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty dinh dưỡng toàn cầu - Herbalife Nutrition tổ chức. Hội thảo trực tuyến lần này tập trung vào chủ đề “Dinh dưỡng và các bệnh không lây nhiễm”.

Gánh nặng bệnh tật từ thừa cân, béo phì

Bệnh không lây nhiễm (BKLN), còn gọi là bệnh mạn tính không lây là các bệnh khởi đầu từ thời kỳ trẻ tuổi, tích lũy, tiến triển kéo dài, đòi hỏi việc điều trị có hệ thống và lâu dài, thậm chí cả cuộc đời. Các bệnh này không phải do nguyên nhân nhiễm khuẩn và không lây truyền giữa người với người mà do các hành vi thói quen.

Theo chuyên gia chia sẻ trong buổi hội thảo, từ báo cáo của Bộ Y tế năm 2016, BKLN chiếm đến 77% nguyên nhân gây tử vong, tức khoảng 430.000 trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến BKLN được chia làm 2 nhóm: quá trình đô thị hóa, già hóa dân số - đây là nhóm yếu tố không thể thay đổi được. Nhóm thứ 2 là lối sống, chế độ dinh dưỡng (nhóm có thể thay đổi được) tác động lớn đến các bệnh này.

Theo đó, thừa cân béo phì tại Việt Nam cũng đang là một vấn đề đáng quan tâm. Các nghiên cứu gần đây của Viện cho thấy thừa cân béo phì ở tuổi trung niên ở Việt Nam khoảng 45%, thậm chí có những quận ở Hà Nội và TP.HCM, tỷ lệ này lên đến 50%. Không chỉ trung niên, cả lứa tuổi tiểu học, trung học, mức độ béo phì thừa cân ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến những nguy cơ của bệnh tim mạch, đái tháo đường.

Tiến sĩ Ignarro - người đạt giải Nobel Y học năm 1998, Thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife Nutrition và Viện Nghiên cứu Herbalife Nutrition - thuyết trình về sức khỏe tim mạch Một hiện tượng phổ biến tại châu Á, Việt Nam và cả các quốc gia khác là kích thước vòng bụng có thể tăng mặc dù trọng lượng toàn cơ thể không tăng. Rất nhiều người bị mỡ bụng bao quanh ruột và các cơ quan nội tạng khác như gan và thận. Điều này dẫn đến việc người dân mắc phải một nhóm bệnh gọi là hội chứng chuyển hóa. Việt Nam hiện đang có tỷ lệ gia tăng bệnh béo phì nhanh nhất, gấp đôi so với những quốc gia khác trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2015, và phần lớn trong số này là tình trạng béo bụng

Bài toán dinh dưỡng ngăn ngừa bệnh không lây nhiễm

BKLN là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, là một trong những thách thức về sức khỏe chủ yếu trong thế kỷ 21. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong năm 2016, BKLN gây ra 71% (41 triệu người) trong tổng số 57 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam, BKLN cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong: cứ 10 người chết̀ thì có gần 8 người chết do bệnh KLN và chủ yếu do các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Tiến sĩ David Heber, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Herbalife Nutrition trả lời các câu hỏi của người tham dự Theo các chuyên gia, sinh hoạt lành mạnh sẽ mang đến cải thiện đáng kể. Đầu tiên đó chính là chế độ dinh dưỡng lành mạnh và cân bằng, thứ hai là hạn chế tiêu thụ Calo và ăn ít hơn mỗi ngày. Và yếu tố quan trọng thứ ba chính là tích cực hoạt động thể chất.

Hiện nay, ngành y tế Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung có các hoạt động liên quan đến BKLN, không chỉ có tháng hành động phòng chống tăng cholesteron, mà còn các chiến dịch phòng chống thuốc lá, phòng chống đái thái đường, chiến dịch phòng chống ung thư… để nhắc nhở người dân có chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh nhằm giúp ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ từ BKLN.