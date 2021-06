Con cao nhanh, mẹ nhàn hơn - lý do bộ đôi D3 và K2 được lòng mẹ Việt

D3K2 - Bộ đôi “vận chuyển” canxi hữu hiệu

Trên thực tế, canxi vốn không dễ dàng được hấp thu vào cơ thể. Thông thường, chỉ có khoảng 35% canxi sẽ được hấp thu vào ruột, phần còn lại sẽ được bài tiết ở phân.

Trẻ thiếu canxi, hấp thu canxi kém sẽ xuất hiện những dấu hiệu như còi xương, thấp bé, đặc biệt là không tăng hoặc chậm tăng chiều cao. Rõ ràng, điều này đi ngược lại với mong muốn của các bậc cha mẹ Việt.

Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng hấp thu canxi ở trẻ hiệu quả hơn? Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ đã rất chú trọng bổ sung vitamin D3 (tắm nắng, dùng thực phẩm bổ sung) cho con vì biết rằng, canxi cần có vitamin D3 để hấp thu từ ruột vào máu.

Thế nhưng, nếu chỉ có vitamin D3 thôi thì vẫn chưa đủ, canxi mới chỉ được “vận chuyển” đến máu mà thôi. Muốn canxi đến được xương, bố mẹ cần bổ sung thêm vitamin K2 - vi chất quan trọng giúp kích hoạt protein vận chuyển canxi gắn trực tiếp vào xương.

Như vậy, việc bổ sung đầy đủ bộ đôi D3K2 sẽ giúp bé hấp thụ canxi vượt trội nhất. Chưa kể, K2 cũng đã được chứng minh giúp cải thiện mật độ xương hiệu quả, hỗ trợ hệ xương răng chắc khỏe.

Vậy, vitamin D3 và vitamin K2 loại nào tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ?

Trên thị trường hiện nay rất dễ để tìm thấy các thực phẩm bổ sung có chứa D3K2. Tuy nhiên, trong khi vitamin D3 chỉ có 1 loại duy nhất thì vitamin K2 lại có rất nhiều loại khác nhau cả về nguồn gốc lẫn chất lượng, trong khi K2 là thành phần chủ chốt quyết định hiệu quả của bộ đôi D3K2.

Do đó, để chọn ra sản phẩm chứa D3K2 chất lượng nhất, bố mẹ đừng quên xem xét kỹ loại K2 có trong sản phẩm.

Có 5 loại vitamin K2 kết hợp được với D3 để hỗ trợ trẻ hấp thu canxi, trong đó có thể thấy K2Olive là loại có nhiều ưu điểm nhất

Được biết, K2&Olive là dòng vitamin K2 được sản xuất bằng công nghệ lên men độc quyền, được cấp bằng sáng chế tại 3 thị trường khó tính nhất là EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Năm 2015, dược điển Hoa Kỳ USP đã lấy K2Olive làm chuẩn chất lượng cho các loại K2(MK7) khác.

So với 4 loại vitamin K2 còn lại, K2&Olive có thể hấp thu vào máu nhanh hơn, có thời gian bán thải cao nhất (lên đến 72 giờ). Bên cạnh đó, loại K2 này còn khắc phục được mọi nhược điểm của các loại khác (như kém tinh khiết, chứa chất hoá học…). Bạn biết đấy, độ tinh khiết, lành tính của thành phần này sẽ đổi lại sự an tâm tuyệt đối của bố mẹ khi cho bé sử dụng. Giờ thì bố mẹ hẳn đã rõ nên chọn loại K2 nào để mang lại hiệu quả ưu việt và đảm bảo an toàn nhất cho con rồi đúng không nào?