Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân nhồi máu cơ tim nhờ ‘giờ vàng’

Khoảng 2 giờ ngày 5.2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhân (BN) nam 50 tuổi trong tình trạng ngực đau dữ dội kèm theo khó thở. BN có tiền sử bệnh tăng huyết áp phải uống thuốc thường xuyên.

Tại Phòng cấp cứu các bác sĩ (BS) khám và ghi nhận BN có tình trạng đau ngực nhiều sau xương ức, đau kiểu đè nặng tức kèm vã mồ hôi, tay chân lạnh, mạch chậm (35 - 40 lần/phút), huyết áp thấp (80/50). Đặc biệt trên điện tâm đồ, BS phát hiện BN có dấu hiệu của bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp thành dưới kèm theo biến chứng tắc nghẽn hoàn toàn dẫn truyền dòng điện giữa tâm nhĩ và tâm thất (Block AV độ III).

Đây là trường hợp nặng, có nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Chính vì thế, các BS nhanh chóng xử lý hồi sức bước đầu và kiểm soát tình trạng rối loạn tuần hoàn của BN. “Dựa vào mốc thời gian khởi phát triệu chứng đau ngực tại nhà, chúng tôi xác định BN bị nhồi máu cơ tim cấp, được đưa đến bệnh viện sớm trong khung giờ vàng”, BS CK1 Trần Nhân Nghĩa, Trưởng Đơn vị Tim mạch can thiệp Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho hay. Ngay lập tức, ê kíp BS và điều dưỡng thuộc đơn vị Tim mạch can thiệp đã hội chẩn và thông báo khẩn và quy trình chụp, can thiệp mạch vành cấp cứu của bệnh viện được kích hoạt. Sau đó, BN được chụp mạch máu số hóa xóa nền để tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu ngay trong đêm.

Bệnh nhân tỉnh táo sau khi được cứu sống Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Tại phòng thủ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), các BS tiến hành đặt máy tạo nhịp tim tạm thời qua đường tĩnh mạch song song với việc chụp mạch vành để xác định tình trạng tắc nghẽn của các mạch máu nuôi tim. Kết quả chụp mạch vành phát hiện có tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn đoạn giữa động mạch vành phải do các cục máu đông chèn vào trên nền tảng mạch máu bị xơ vữa hẹp nặng. Các BS đã hút ra nhiều cục máu đông trong lòng mạch vành tim, đây chính là thủ phạm gây nhồi máu cơ tim cấp và đồng thời thực hiện đặt 1 stent trong lòng mạch, tái thông hoàn toàn được dòng máu nuôi tim.

Ngay sau khi đặt stent, tình trạng lâm sàng BN cải thiện rõ rệt, nhịp tim phục hồi hoàn toàn về nhịp xoang, huyết áp tăng dần trở về mức bình thường mà không cần sử dụng các thuốc vận mạch. BN tỉnh táo, hết đau ngực, hết khó thở. Trên điện tim đồ đo lại ngay sau can thiệp đặ stent ghi nhận dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp gần như biến mất so, tình trạng sức khoẻ ổn định hoàn toàn.

Theo BS CK1 Trần Nhân Nghĩa, nhồi máu cơ tim cấp là một tình trạng bệnh lý cấp cứu có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Hiện nay với sự phát triển của chuyên ngành tim mạch can thiệp, đặc biệt là kỹ thuật can thiệp mạch vành cấp cứu đã góp phần làm giảm được đáng kể tỷ lệ tử vong của nhồi máu cơ tim, đồng thời cải thiện được tiên lượng sức khoẻ của người bệnh về lâu dài. “Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong gần 1 năm qua, chúng tôi triển khai các kỹ thuật chụp và can thiệp mạch vành và cấp cứu 24/7 hơn 900 lượt. Trong đó có gần 30 trường hợp can thiệp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, đặc biệt có những trường hợp bệnh nhân đến trễ, lớn tuổi, có rối loạn huyết động như tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, suy tim, đe dọa tử vong... được chúng tôi can thiệp mạch vành thành công. Sau can thiệp đặt stent, BN phục hồi hoàn toàn và quay trở lại sinh hoạt, làm việc như trước”, BS Nghĩa cho hay.

Cũng theo BS Nghĩa, với bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp, nếu BN đến bệnh viện trễ trên12 giờ hoặc sau 24 giờ, kể từ khi có triệu chứng khởi phát như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng… thì việc điều trị sẽ phức tạp và tốn kém hơn nhiều nhưng kết quả sau cùng khó được như mong đợi. “Do đó BN thường xuyên lưu ý các dấu hiệu cảnh báo, phải tìm ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được BS khám và phát hiện sớm tình trạng nhồi máu cơ tim cấp và được điều trị thích hợp theo các hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất”, BS Nghĩa khuyến cáo.