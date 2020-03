Món quà đặc biệt từ Nha khoa Kim dành tặng phái đẹp dịp 8.3

Một tin vui dành cho phái đẹp đang có nhu cầu làm đẹp nụ cười là hệ thống Nha khoa Kim đang triển khai chương trình ưu đãi đến 20% cho các dịch vụ nha khoa thẩm mỹ : niềng răng thẩm mỹ, răng sứ thẩm mỹ, trồng răng implant, áp dụng từ ngày 1.3 đến 15.3.2020.

Nha Khoa Kim triển khai chương trình “Tôn vinh phái đẹp - Ưu đãi nhân đôi” mừng 8.3

Thẩm mỹ nha khoa, giải pháp nào phù hợp

Niềng răng là giải pháp làm đẹp răng hiệu quả và phù hợp đại đa số các bạn thanh thiếu niên. Tuy nhiên, vì lý do yếu tố thẩm mỹ nên các bạn thường e ngại khi thực hiện các phương pháp niềng răng thông thường. Do vậy, so với phương pháp chỉnh nha mắc cài thì invisalign (niềng răng không mắc cài) sẽ giúp xóa bỏ sự bất tiện này. Khi lựa chọn nắn chỉnh răng bằng invisalign, ngoài những hiệu quả giúp dịch chuyển, sắp xếp răng về đúng vị trí thì niềng răng invisalign còn là phương pháp mang lại tính thẩm mỹ cao vì ngoài bạn ra sẽ hiếm ai có thể nhận thấy sự hiện diện của khay niềng trên răng. Bạn hoàn toàn có thể tự tin giao tiếp và mỉm cười.

Bọc răng sứ cũng là một giải pháp phù hợp dành cho những người trưởng thành và thời gian thực hiện cũng được rút ngắn hơn nhiều. Ngoài việc khắc phục tối đa những khuyết điểm của răng theo thời gian thì răng sứ rất bền chắc và có thể chịu lực ăn nhai rất tốt. Răng sứ chính là giải pháp thích hợp giúp tái tạo hàm răng để bạn tìm lại nụ cười tỏa sáng.

Bọc răng sứ thẩm mỹ được nhiều người lựa chọn vì độ bền đẹp, tự nhiên như răng thật

Trồng răng implant là sự lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng bị mất một hoặc nhiều răng. Đây là giải pháp hiệu quả phục hình răng đã mất được nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi trồng răng implant không chỉ giúp khôi phục hàm răng, đảm bảo chức năng ăn nhai bình thường mà lại mang đến sự an toàn.

Nha khoa Kim mang chuẩn quốc tế tới nụ cười Việt

Hệ thống Nha khoa Kim không chỉ quy tụ đội ngũ hơn 150 bác sĩ được đào tạo chuyên sâu với nhiều năm kinh nghiệm, hệ thống chuỗi với hơn 22 phòng khám trải dài khắp cả nước, mà còn sở hữu hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại giúp bác sĩ xác định chính xác tình trạng răng miệng cho từng khách hàng, từ đó lên kế hoạch điều trị chi tiết, cụ thể, đem lại hiệu quả cao nhất.

Hệ thống Nha khoa Kim quy tụ hơn 150 bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm

Nha khoa Kim là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng phòng khám tiêu chuẩn quốc tế ISO ISO 9001:2015 do Vương quốc Anh cấp và được bình chọn vào Top 110 nha khoa tốt nhất thế giới trong tổng số hơn 126.245 nha khoa trên toàn thế giới, đạt chứng nhận Tiêu chuẩn nha khoa quốc tế của GCR - Tổ chức Xếp hạng cơ sở y tế toàn cầu - Global Clinic Rating.

Cộng với việc sở hữu nhà máy sản xuất răng sứ quy mô 2.000 m2 cùng quy trình sản xuất răng sứ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, phôi sứ có nguồn gốc từ Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc giúp cho những chiếc răng sứ của hệ thống đảm bảo độ bền chắc, cam kết bảo hành sứ từ 5 - 15 năm, đẹp tự nhiên, mang lại nụ cười tự tin cho khách hàng.