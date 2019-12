Ngại chi ‘chàm tổ đỉa’ khi có Bảo Thanh Đường

Vì số lượng người mắc chàm tổ đỉa không hề ít nên chắc chắn bệnh này sẽ là mối quan tâm của nhiều người.

Nguyên nhân của bệnh thường là do di truyền, cơ địa nhạy cảm, do tiếp xúc với các chất gây dị ứng (chất tẩy rửa, đồ ăn, thức uống…) hoặc do các bệnh lý khác.

Khi mắc chàm tổ đỉa, trên da người bệnh sẽ xuất hiện mụn nước gây ngứa rát ở lòng bàn tay, rìa ngón tay, lòng bàn chân, rìa ngón chân và thường có tính chất đối xứng. Mụn nước sẽ có xu hướng khô, ít khi tự vỡ, để lại một điểm dày sừng, màu vàng đục, tróc da.

Chàm tổ đỉa đeo bám người bệnh rất dai dẳng và thường xuyên tái phát. Vì thế bạn cần có phương pháp điều trị phù hợp. Nên hạn chế tiếp xúc với hóa chất, tránh chích lễ mụn nước, tránh gãi, chà xát làm tổn thương vùng da.

