Súc họng sát khuẩn - liệu pháp tại chỗ trong hỗ trợ điều trị viêm họng

Những điều cần biết về bệnh lý viêm họng

Viêm họng là tình trạng viêm ở khu vực phía sau cổ họng. Các vị trí viêm thường sẽ xuất hiện vết sưng đỏ, thậm chí là mủ khi bị viêm họng nặng. Mọi lứa tuổi đều có thể bị viêm họng. Tuy nhiên, người có sức đề kháng yếu, trẻ nhỏ thường là các đối tượng dễ mắc bệnh viêm họng hơn cả. Đối với người lớn, khi mắc viêm họng thường sẽ chỉ gây nên một số triệu chứng nhỏ như đau rát, sau khoảng 1 tuần thì bệnh sẽ tự khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bị viêm họng nặng nếu không được điều trị kịp thời sẽ rất dễ dẫn tới viêm amiđan, viêm xoang, viêm tai giữa, hoặc có biến chứng viêm tim, viêm thận, viêm phổi thùy hay áp xe phổi,... Đây chính là những biến chứng nặng và nguy hiểm. Chính vì vậy khi bị viêm họng bạn không nên chủ quan.

Lý giải về nguyên nhân của bệnh lý viêm họng, Theo PGS-TS chuyên gia Lâm Huyền Trân - Phó trưởng bộ môn Tai Mũi Họng - ĐHYD TP.HCM Trưởng khoa Tai Mũi Họng - BV Nguyễn Tri Phương giải thích rằng, viêm họng có thể đến từ nhiều nguyên nhân: do không khí khô lạnh, do dị ứng và phần lớn là do vi khuẩn hoặc vi rút. Nếu viêm họng do vi khuẩn hoặc vi rút thì bệnh có thể lây qua đường hô hấp. Vì thế nên tiếp xúc với những người bị cảm lạnh, cảm cúm sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh.

Từ những nguyên nhân kể trên, các chuyên gia y tế có đưa ra các giải pháp để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý này. Trong trường hợp bạn nhiễm khuẩn, bạn có thể dùng thuốc kháng sinh. Còn nếu viêm họng do vi rút thì việc bạn cần làm là nâng tổng trạng, tăng cường đề kháng để cơ thể tự chống lại với vi rút, cụ thể là ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước, bổ sung vitamin C. Ngoài ra bạn có thể sử dụng thuốc để hỗ trợ giảm triệu chứng như thuốc giảm đau, điều trị tại chỗ bằng thuốc súc họng để sát khuẩn và giảm đau...

Trị viêm họng tiện lợi, hiệu quả với giải pháp súc họng sát khuẩn

Súc họng sát khuẩn là một trong những liệu pháp tại chỗ dễ dàng, tiện lợi để hỗ trợ điều trị viêm họng mà bất kì ai cũng có thể làm được. Không chỉ vậy, súc họng sát khuẩn còn mang nhiều ưu điểm nổi bật như: hỗ trợ giảm đau trực tiếp tại khu vực viêm, hỗ trợ loại bỏ các khó chịu liên quan vùng họng, hỗ trợ giảm nguy cơ gây độc cơ thể so với thuốc dạng uống.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc súc họng và mỗi loại thường chứa nhiều loại hoạt chất khác nhau trong thành phần. Khi mua thuốc súc họng, bạn nhớ chú ý đọc các thành phần của thuốc. Các hoạt chất có tác dụng điều trị tại chỗ thường gặp đó là: Chlohexidin, Povidone-iodine, các tinh dầu như Thymol, Eucalyptol, Menthol và Methyl salicylate, Fluoride, Biotene, cồn…

Đặc biệt, nên chọn các loại sản phẩm có thành phần Chlorhexidine có nồng độ khoảng 0,12 - 0,2%. Bởi vì, hoạt chất Chlohexidin có trong thuốc súc họng được xem là “tiêu chuẩn vàng” so với các loại súc họng khác. Ngoài ra, chất này còn có tác dụng diệt khuẩn nhanh mạnh với hầu hết các vi khuẩn gây bệnh vùng hầu họng, nấm, virus; duy trì tác dụng diệt khuẩn trong 6 - 12 giờ. Ngoài ra, hoạt chất Chlorhexidine có nồng độ lên tới 0,2% được chứng minh là có hiệu quả cao hơn nên tác dụng cũng sẽ tối ưu hơn các sản phẩm có hoạt chất nồng độ thấp hơn.

Hiện nay, thuốc súc họng có chứa hoạt chất Chlorhexidine có nồng độ lên tới 0,2% là thuốc dễ sử dụng, an toàn và hiệu quả.

Bạn nên súc họng vào cùng thời điểm trong ngày, thường là 2 lần mỗi ngày: sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ. Trong những đợt có dịch bệnh đường hô hấp, bạn cũng có thể súc họng tăng cường thêm đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người nghi nhiễm.

Súc họng xong thì nhổ thuốc ra ngoài và không được nuốt.

Súc họng bằng dung dịch sát khuẩn có tác dụng giảm số lượng vi khuẩn, tuy nhiên để việc tăng cường biện pháp phòng bệnh viêm họng nói riêng và bệnh lý đường hô hấp nói chung thì việc rửa tay kháng khuẩn, đeo khẩu trang… là thật sự quan trọng và cần thiết.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện đầy đủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tăng cường súc họng là những việc làm có ích cho bản thân và cho cộng đồng.