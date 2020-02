Thế nào là một sản phẩm giảm cân an toàn, hiệu quả?

KETO SLIM - giải pháp an toàn, hiệu quả cho những ai muốn giảm cân Với mong muốn cho ra đời một sản phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn, viên sủi giảm cân KETO SLIM ra đời ứng dụng đột phá phương pháp KETO nổi tiếng toàn cầu. Giống như chế độ ăn KETO, viên sủi KETO ngăn ngừa hấp thu tinh bột, hấp thu chất béo, tăng cường chuyển hóa và đốt cháy mỡ thừa, giúp tiêu hao năng lượng và giảm cân duy trì vóc dáng. Bộ sản phẩm KETO SLIM an toàn vì được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản đạt chuẩn GMP, quốc gia hàng đầu về các thực phẩm chức năng và nổi tiếng về những tiêu chuẩn sản phẩm khắt khe nhất. Tại Việt Nam, viên sủi KETO được đưa ra thị trường bởi Công ty Cổ phần y dược Minh Hà được Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm cấp phép. Thành phần của KETO SLIM hoàn toàn được bào chế từ thiên nhiên, bao gồm ba loại trà quý: trà trắng, trà đen và trà xanh chứa tinh chất EGCG ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose thành tế bào mỡ. Sản phẩm được nhiều chuyên gia và bác sĩ đầu ngành đánh giá cao về tính an toàn và hiệu quả mang lại. Các kênh thông tin chính thống đưa tin giới thiệu KETO SLIM như một lựa chọn cho chị em phụ nữ muốn giảm cân. Xem thêm video: VTV đưa tin về sản phẩm tại đây Thời sự HTV9 đưa tin về sản phẩm tại đây Còn chần chờ gì nữa mà bạn chưa giảm cân an toàn, hiệu quả cùng KETO SLIM?