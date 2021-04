Thuốc tiêm khớp: Dùng bừa bãi, nguy hại cho sức khỏe

Các loại thuốc tiêm khớp thường dùng

Tiêm thuốc vào khớp là phương pháp dùng kim tiêm nhỏ đưa thuốc vào ổ khớp hoặc các phần mềm cạnh khớp (chủ yếu là khớp gối, khớp cổ chân, khớp vai, khớp háng) để điều trị một số bệnh nhất định như: viêm bao khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, thoái hóa khớp ở mức độ nhẹ hoặc trung bình…

Một số loại thuốc tiêm nội khớp thường dùng:

Thuốc có Hyaluronate Sodium: Đây là nhóm thuốc có tác dụng giảm đau, kháng viêm, ức chế thoái hóa sụn khớp.

Thuốc tiêm khớp Corticoid: Đây là nhóm thuốc kháng viêm mạnh, thường được dùng để tiêm vào khớp gối, giúp giảm viêm và giảm đau nhanh hơn so với các thuốc kháng viêm dùng đường uống (như aspirin, thuốc NSAID). Hiệu quả giảm đau thay đổi tùy theo liều dùng.

Tiêm Corticoid vào khớp gối có tác dụng tức thời, nhưng cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ

Chính vì các thuốc tiêm khớp giảm đau rất nhanh nên chúng thường bị lạm dụng. Tình trạng cứ thấy bệnh nhân đau khớp là tiêm vào ổ khớp xảy ra khá phổ biến, tuy nhiên hậu quả để lại là những biến chứng khó lường.

Tùy ý tiêm thuốc vào khớp: Lợi bất cập hại

Bác sĩ Wade Brackenbury (Phòng khám ACC) cho biết, nhiều người thường tìm đến phòng mạch tư hoặc nhờ ai đó tiêm thuốc vào khớp gối tại nhà. Tuy nhiên sau đó họ đều gặp tình trạng chung là lần đầu thấy giảm đau nhanh, nhưng những lần sau thì đau hơn trước, khớp sưng đỏ tấy, khó vận động.

Việc tiêm thuốc không kỹ thuật, không ai kiểm soát như vậy dễ dẫn đến nhiễm khuẩn ổ khớp sau tiêm. Nếu lạm dụng thuốc tiêm khớp Corticoid ở liều cao có thể khiến da bầm tím, tăng huyết áp, teo cơ, loãng xương, suy nhược thận, mất chức năng vận động, thậm chí liệt toàn thân. Đặc biệt, tiêm khớp trong trường hợp người đang bị viêm nhiễm khuẩn tại khớp, tiểu đường, cao huyết áp, bệnh lý máu, nhiễm nấm, suy giảm miễn dịch có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

* Các lưu ý khi dùng thuốc tiêm khớp:

● Phải có cân nhắc chỉ định của bác sĩ đúng chuyên ngành. Theo quy định của Bộ Y tế, chỉ có bác sĩ đã được huấn luyện mới được tiêm nội khớp.

● Đảm bảo đúng nguyên tắc vô khuẩn trong quá trình tiêm thuốc (sát khuẩn, bơm kim tiêm vô trùng...).

● Tiêm đúng liều lượng thuốc, mỗi khớp không tiêm quá 3 lần cách nhau 3-7 ngày (tùy loại thuốc), sau 3 lần muốn tiêm lại tối thiểu phải sau 2 tháng.

● Tại vị trí sau khi tiêm cần được dán băng dính vô khuẩn trong 8 - 12 giờ, không tiếp xúc với nước. Trong thời gian này, nếu gặp triệu chứng bất thường cần thông báo ngay cho bác sĩ để xử lý kịp thời.

Có thể thấy, tiêm nội khớp mang lại lợi ích ít nhưng rủi ro nhiều, cần hết sức cẩn trọng khi quyết định thực hiện.

Các biện pháp chữa đau khớp gối không dùng thuốc ngày càng được quan tâm

Triệu chứng đau xương khớp xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Điển hình như đau đầu gối là do thoái hóa khớp, viêm khớp, chấn thương hoặc do bàn chân bẹt. Việc chẩn đoán đúng nguyên nhân rất quan trọng trong việc đề ra phác đồ điều trị tận gốc. Y học hiện đại khuyến khích người bệnh ưu tiên lựa chọn phương pháp giải quyết đúng nguyên nhân gây bệnh, đảm bảo an toàn và hiệu quả dài lâu.