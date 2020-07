U80 ăn nhai tốt sau 40 ngày cấy ghép Implant 2 hàm tại Nha Khoa Singae

Ở tuổi 80, ông Trì đã mất hết răng hàm dưới và hàm trên chỉ còn 4 răng lung lay. Ông dùng hàm tháo lắp nhưng không ăn nhai được, có lúc hàm bị rơi xuống, rất buốt, rất đau. Ông tâm sự: “Nhiều khi đói quá muốn ăn nhưng lại sợ đau, không dám ăn, nuốt chửng nhiều nên tôi bị đau dạ dày. Việc đeo hàm giả cũng khiến tôi khó phát âm, ngại cười, thiếu tự tin trong giao tiếp”.

Ông Trì mất gần hết 2 hàm răng, ăn nhai khó và sức khỏe yếu

Quyết tâm chữa răng để ăn nhai tốt, nâng cao chất lượng đời sống, giúp đỡ con cháu, ông Trì dành nhiều thời gian nghiên cứu về Implant, các nha khoa cấy ghép Implant tốt và cuối cùng ông trao trọn niềm tin cho Phòng khám nha khoa Singae - Tập đoàn Y tế Singapore Aesthetics.

Sau 40 ngày, ông Trì có hàm răng chắc khỏe, ăn nhai tốt. Đôi mắt lấp lánh niềm vui, ông kể lại chi tiết quá trình chữa răng của mình:

Ngày 19.7.2019: Bác sĩ thăm khám, chụp phim, xét nghiệm máu và lên kế hoạch điều trị.

Ngày 20.7.2019: Ông Trì cắm 4 Implant hàm dưới.

Ngày 1.8.2019: Bác sĩ nhổ răng khôn và cắm 4 Implant hàm trên.

Ngày 24.8.2019: Ông Trì lấy dấu làm hàm cố định.

Ngày 29.8.2019: Lắp hàm cố định buổi chiều. Buổi tối về nhà ông ăn được cơm thịt luôn, rất thoải mái.

Vậy là hành trình sau 40 ngày trồng răng Implant tại Singae của ông Trì kết thúc.

Ngày 17.1.2020 (tức 23 Tết Canh Tý): Đoàn nha khoa Singae tới chúc tết ông Trì. Ông ăn nhai tốt, cắn được cả hạt mắc ca (là loại hạt rất cứng).

Ông trì chia sẻ thêm: “Thật ra cắm Implant không đau như nhiều người nghĩ. Do tôi nhổ chiếc răng khôn mọc ngầm nên có hơi đau một chút, vẫn trong phạm vi chịu được. Bác sĩ kê đơn 10 viên thuốc kháng sinh và giảm đau, nhưng tôi chỉ uống 2 viên rồi dừng mà cũng không hề đau sưng gì cả”.

Sau khi trồng răng Implant 2 hàm ông Trì trẻ ra chục tuổi, ăn nhai tốt

Sau khi cấy ghép Implant tại nha khoa Singae, ông Trì như sống cuộc đời mới. Khả năng ăn nhai tốt, cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả, giúp ông hết đau dạ dày, tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý khác. Bây giờ ông tự tin cười tươi, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ để nâng cao đời sống tinh thần. Hằng ngày, ông vẫn đưa đón các cháu đi học và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình.

Khi được hỏi lý do vì sao nhiều người cao tuổi ăn nhai khó mà không trồng răng Implant, ông Trì chia sẻ:

“Thứ nhất, họ chưa biết tới phương pháp này và nghĩ già thì phải rụng răng nên chịu đựng. Thứ 2, nhiều người tưởng trồng răng Implant đau, nhưng thực ra không đau. Thứ 3, vì tiết kiệm tiền và nghĩ rằng: Già rồi, sống được bao lâu đâu, chữa làm gì cho phí tiền. Đây là suy nghĩ chưa đúng, vì chết thì cũng không mang tiền theo được, rồi sống thì ăn nhai khổ sở, sinh ra bệnh tật, đau ốm... tốn kém hơn nhiều, mà nhiều bệnh có tiền tỉ cũng không chữa nổi. Rồi lại làm phiền con cháu, ảnh hưởng tới công việc của chúng. Trồng răng Implant xong, ăn nhai tốt, tinh thần tốt, mọi người còn sống lâu hơn ấy chứ”.

Phương pháp trồng răng Implant 2 hàm mà Nha khoa Singae áp dụng cho ông Trì là: Mini Implant (hàm trên, do hàm trên của ông bị tiêu xương quá nhiều) và Implant All on 4 (hàm dưới). Cả 2 phương pháp này đều áp dụng cho người mất nhiều răng, mất răng toàn hàm.

Mini Implant: Dùng các Implant có kích thước nhỏ, được làm bằng titanium. Mini Implant được cấy ghép vào xương hàm vị trí mất răng để tăng lưu giữ giữa hàm tháo lắp và lợi, đồng thời chịu lực ăn nhai cho hàm tháo lắp.

Implant All on 4: Là cắm 4 Implant với hướng thuận lợi vào xương hàm để làm trụ, nâng đỡ phục hình cho phần răng cố định bên trên. Vùng xương được chọn, sẽ là những vùng xương tốt, chưa bị tiêu xương nhiều.

Trang thiết bị tại Singae rất hiện đại

Với các trang thiết bị hiện đại, phòng ốc vô khuẩn đạt chuẩn Singapore, cùng với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao được đào tạo từ Singapore với hơn 10 năm kinh nghiệm, Nha khoa Singae - Tập đoàn Y tế Singapore đã trồng răng Implant thành công cho nhiều ông bà trên 80 tuổi, bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp…

Góc dành cho độc giả của báo, nhận khuyến mãi 15% TẠI ĐÂY.