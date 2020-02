Sự thật về We Real - nước trái cây tươi bất biến 30 ngày

Quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm sẽ làm hao hụt một lượng lớn vitamin và khoáng chất trong các loại rau củ quả. Rau quả càng để lâu, lượng vitamin hao hụt càng nhiều. Chính vì vậy, thông tin về We Real, nước trái cây nguyên chất 100% có thể giữ được độ tươi ngon đến 30 ngày xuất hiện làm nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Vậy, thông tin này đúng hay sai? Tìm câu trả lời ngay nhé!

Nước trái cây tươi: Bạn có chắc mình hiểu đúng?

Cuộc sống hiện đại hối hả làm nhiều người dù rất quan tâm sức khỏe nhưng cũng không đủ thời gian chế biến cũng như tính toán khẩu phần rau củ quả cần thiết trong ngày. Họ chọn nước ép trái cây như một cách để bổ sung dinh dưỡng và “chất xanh” cho mình.

Dạo một vòng quanh các diễn đàn tìm hiểu về “Nước trái cây có tốt không?”, bạn sẽ thấy không ít những quan niệm trái chiều về nước trái cây: Nước trái cây nhiều đường, nước trái cây không giữ được lượng chất xơ cần thiết, hoặc hao hụt lượng vitamin và dưỡng chất vốn có… Thực tế, những quan niệm này không hoàn toàn sai, nhưng cũng chưa đúng 100%.

Nước trái cây vẫn hoàn toàn có thể giữ nguyên mùi vị và hàm lượng dinh dưỡng của các loại rau củ quả trước khi chế biến nếu được áp dụng công nghệ hiện đại. Có sự tham gia của yếu tố công nghệ, câu chuyện về chai nước trái cây We Real tươi ngon tới 30 ngày, chủ đề được thảo luận khá nhiều trong thời gian vừa qua cũng trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.

Công nghệ HPP - Bí quyết làm nên We Real tươi ngon bất biến 30 ngày

Áp dụng công nghệ HPP tiên tiến bậc nhất hiện nay nên chẳng cần thêm bất kỳ chất bảo quản nào, hương vị 100% tươi nguyên chất và không thêm nước của We Real vẫn giữ độ tươi ngon đến 30 ngày.

Công nghệ HPP (viết tắt của High Pressure Processing) là công nghệ thanh trùng bằng áp suất cao hiện đại, không gia nhiệt, nhằm vô hoạt các vi khuẩn, virus, men, nấm và các vật truyền bệnh khác trong thực phẩm, giúp bảo vệ thực phẩm, kéo dài thời hạn sử dụng, giữ nguyên hương vị, màu sắc và giá trị dinh dưỡng quý giá của thực phẩm mà không cần chất phụ gia, chất bảo quản hay hóa chất khác. So với các công nghệ tiệt trùng bằng tác động nhiệt độ cao làm hao hụt một lượng lớn dưỡng chất, HPP là công nghệ thanh trùng lạnh nên giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon, màu sắc và giá trị dinh dưỡng của các loại rau củ quả.

We Real chọn lọc những trái cây tươi ngon nhất trong vườn của người nông dân, trải qua quá trình cắt gọt, phối trộn, hỗn hợp nước trái cây nguyên chất sẽ nhanh chóng được đóng chai và được đưa vào xử lý bằng công nghệ HPP. Tất cả các quá trình sản xuất đều trong môi trường đạt chuẩn và luôn duy trì mức nhiệt độ dưới 20 độ C để hạn chế tối đa quá trình ôxy hoá vitamin và khoáng chất, giữ nước trái cây không bị biến đổi về màu - mùi - vị.

Nước trái cây We Real - “vitamin tươi” cho những người bận rộn

Với những người bận rộn, việc chuẩn bị khẩu phần dinh dưỡng tươi mới mỗi ngày đã mất nhiều thời gian. Việc đảm bảo khẩu phần rau củ quả 400gr/ngày theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới lại càng khó hơn bội phần. Vậy liệu có quá khó khăn để những người bận rộn sống lành mạnh?

Với We Real, bạn có thể tạm gác những lo lắng về khẩu phần rau quả mỗi ngày, hay băn khoăn về nước trái cây có đủ chất dinh dưỡng hay không. Bởi không chỉ áp dụng công nghệ HPP hiện đại cho quá trình bảo quản mà nguồn nguyên liệu đầu vào của We Real cũng được chọn lọc kỹ càng nhất. Nhờ vậy, hương vị nước trái cây We Real vẫn luôn giữ được độ tươi ngon.

Công thức detox của We Real cũng là yếu tố đặc biệt. Được nghiên cứu và kết hợp tỷ lệ hoàn hảo giữa các loại rau củ quả mang đến vị tươi ngon hài hòa và giá trị dinh dưỡng vượt trội, We Real có 3 công thức detox đặc biệt phù hợp với từng nhu cầu của mọi người.

- Hello Green tươi xanh, giàu chất xơ giúp thanh lọc cơ thể là sự kết hợp hài hoà từ ổi, táo, chanh, cải kale, cần tây.

- Citrus Love tươi mới với nguồn vitamin C dồi dào giúp tăng sức đề kháng nhờ sự kết hợp của cam, tắc tươi, thơm, táo và lê.

- Daily Route tươi trẻ giàu vitamin A mang đến sự tươi khỏe cho làn da, là sự với sự kết hợp hài hoà hương vị giữa cà rốt, củ dền đỏ, ổi, táo, thơm và chanh.