Tăng tốc sản xuất, cung ứng sản phẩm chống dịch

Đơn hàng 24/24 giờ

Sáng nay, 3.2, đại diện của Công ty CP Dược Traphaco cho biết, hiện nay, nhà máy dược thông minh Traphaco đang tăng cường công suất mỗi ngày 3 ca sản xuất liên tục, lên tới 42.000 lọ, đối với dây chuyền nhỏ mắt mũi NaCl 0,9% công nghệ kín, và 70.000 chai nước súc miệng sát khuẩn T-B cho dây chuyền sản xuất thuốc nước.

Mọi quy trình sản xuất, nguyên liệu đều đảm bảo tối đa. Không khí làm việc khẩn trương, chính xác để đáp ứng lượng hàng lớn.

Cùng với đó, Traphaco có hệ thống phân phối (logistic) sâu rộng, lên tới 28.000 nhà thuốc toàn quốc, đảm bảo cung ứng nhanh chóng không để xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá sản phẩm.

Các ngày gần đây, chỉ trong vòng 24 giờ, Traphaco đã nhanh chóng gửi nhiều đợt hàng lớn chuyển đến các khu vực, các tỉnh qua để đáp ứng tối đa nhu cầu phòng dịch tại bệnh viện, trung tâm y tế và người dân địa phương.

Các chuyên hàng đã chuyển gần 2.000 chai nước súc miệng sát khuẩn T-B chuyển tới cơ quan nhà nước tại khu vực Hà Nội 1; Riêng trong chuyến hàng hỏa tốc ngày 1.2 gửi 16.800 chai T-B và 14.800 lọ NaCl 0,9% đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, ngoài khẩu trang, người dân cần chủ động phòng dịch bằng việc rửa tay thường xuyên, giữ sạch mắt mũi, họng để chống nhiễm khuẩn.

Bộ 3 sản phẩm phòng bệnh do virus

Hàng chục ngàn nhà thuốc trên toàn quốc phân phối

“Năng lực sản xuất đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu phòng dịch của người dân. Hiện nay, nhà máy dược thông minh Traphaco đang tăng cường công suất 1 ngày 3 ca sản xuất liên tục lên tới 42.000 lọ đối với dây chuyền nhỏ mắt mũi NaCl 0,9% công nghệ kín, và 70.000 chai T-B cho dây chuyền sản xuất thuốc nước. Không khí làm việc khẩn trương, chính xác, đầy đủ để đáp ứng lượng hàng lớn”, đại diện Traphaco xác nhận.

Cùng với đó, Traphaco có hệ thống phân phối (logistic) sản phẩm sâu rộng, lên tới 28.000 nhà thuốc trên toàn quốc, đảm bảo cung ứng nhanh chóng không để xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá sản phẩm.

Với 2 bệnh nhân viêm phổi do nCoV được chữa khỏi, các bác sĩ đã chia sẻ: “Từ thành công trong việc chữa khỏi cho 2 bệnh nhân nhiễm virus nCoV tại Việt Nam, đã chứng minh rằng súc miệng, họng bằng nước súc miệng sát khuẩn rất quan trọng khi đối phó với bệnh dịch do virus nCoV. Tài liệu nước ngoài chưa từng đề cập nhưng qua kinh nghiệm điều trị và bằng chứng khoa học về chăm sóc bệnh nhân, chúng tôi áp dụng biện phát súc họng có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, ngăn ngừa vi rút. Đây là biện pháp khác biệt mà trong các khuyến cáo của WHO cũng chưa từng áp dụng”.