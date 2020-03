Thai phụ dễ nhiễm COVID-19?

Theo bà, hiện không có dữ liệu nào cho thấy tăng nguy cơ sẩy thai, viêm cổ tử cung do COVID-19, vì thế không có khả năng virus SARS-CoV-2 sẽ gây ảnh hưởng đối với sự phát triển của thai nhi. 'Có thể có biểu hiện sinh non do vỡ ối sớm', bác sĩ Cheepurupalli nói thêm.