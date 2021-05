ThS-BS Hồ Minh Tuấn: Gia nhập FV vì ‘không phải đắn đo’ khi cứu người

Như “hổ mọc thêm cánh”

Gương mặt luôn tươi cười, cách nói chuyện cởi mở hào hứng, bác sĩ Hồ Minh Tuấn dễ gây thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên. Anh chia sẻ, bản thân chọn ngành Y vì từ nhỏ đã có đam mê với nghề chữa bệnh cứu người, dù anh cũng hiểu được áp lực vô cùng lớn của nghề này. Với bác sĩ Tuấn, chuyện ra vào bệnh viện lúc nửa đêm về sáng là bình thường, còn việc đón giao thừa tại phòng cấp cứu thì nhiều tới mức chính anh cũng không nhớ hết.

Tốt nghiệp đại học Y Dược Huế, rồi thạc sĩ Nội khoa, được đào tạo nâng cao tại Malaysia, Nhật Bản, bác sĩ Hồ Minh Tuấn thuộc thế hệ bác sĩ “vàng” 7x đang ở thời điểm chín muồi của kinh nghiệm cũng như sự nghiệp.

Hơn 20 năm công tác tại các bệnh viện lớn, anh đã trực tiếp chữa trị can thiệp cho hàng ngàn người bệnh, cứu sống nhiều trường hợp đã ngưng tim. “Cảm giác cứu sống một con người có lẽ là điều hạnh phúc nhất tôi có trong nghề!”, bác sĩ Tuấn tâm sự.

Bác sĩ Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện FV

Sau nhiều năm công tác tại các bệnh viện chuyên về Tim mạch, đầu năm 2021, bác sĩ Tuấn chính thức gia nhập Bệnh viện FV với vai trò Trưởng khoa Tim mạch. Việc bác sĩ Tuấn về đầu quân cho một bệnh viện đạt chuẩn JCI và sở hữu phòng Cathlab hiện đại như FV được ví như “hổ mọc thêm cánh”. Chính anh cũng chia sẻ: “Công tác tại một bệnh viện hiện đại như FV là hạnh phúc của người làm bác sĩ".

“Tôi đang áp dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch đối với các bệnh liên quan đến mạch máu và cấu trúc tim tại FV. Thay vì mổ hở, can thiệp nội mạch sử dụng kỹ thuật ít xâm lấn, không cần gây mê, mau hồi phục và giảm thiểu tối đa những nguy cơ mang lại”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh. Theo anh, kỹ thuật can thiệp bệnh cấu trúc tim mới bắt đầu ở một vài bệnh viện lớn gần đây. Mục tiêu của anh khi áp dụng kỹ thuật này là để mang lại nhiều ích lợi hơn cho người bệnh.

Bác sĩ Tuấn khẳng định: “Năng lực điều trị bệnh tim mạch của Việt Nam không thua kém thế giới đâu, cái chúng ta thiếu chỉ là máy móc, phương tiện và nguồn tài chính phục vụ cho các công trình nghiên cứu mà thôi. Rất may mắn là tại FV, những hạn chế đó đã được khắc phục và những bác sĩ như tôi có thể toàn tâm toàn ý, không cần đắn đo khi cứu người”.

2-Bác sĩ Hồ Minh Tuấn và ê kíp đang thực hiện thủ thuật tại phòng can thiệp tim mạch (Cardiac Cathlab)

Đầu quân về FV vì chính sách “có một không hai”

“Không cần đắn đo khi cứu người” cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến anh chọn FV làm bến đỗ quan trọng trong sự nghiệp. Anh chia sẻ: “20 năm làm nghề, tôi chưa từng thấy nơi nào áp dụng chính sách cấp cứu bệnh nhân tim mạch trước, viện phí tính sau như FV”.

Bởi chi phí cho mỗi ca cấp cứu tim mạch có khi lên đến trăm triệu đồng, vấn đề “ai chịu trách nhiệm” khi có tình huống phát sinh về khả năng chi trả luôn là bài toán nan giải và phức tạp. “Chính sách đầy nhân văn và tình người của FV không chỉ giúp được bệnh nhân mà còn giúp cả đội ngũ y bác sĩ chúng tôi cởi bỏ áp lực để toàn tâm toàn ý cứu người”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài chính sách ý nghĩa nói trên, bác sĩ Tuấn còn rất phấn khởi với chương trình “70 phút vàng” đang áp dụng tại FV. Theo đó, mục tiêu của FV là rút ngắn thời gian để tái tạo dòng máu nuôi tim trong các ca cấp cứu cần đảm bảo trong 70 phút. “Quy trình “70 phút vàng” này giúp tôi và đội ngũ của FV cứu thành công được nhiều ca bệnh tim mạch hơn”, bác sĩ Tuấn lý giải. Anh nhắn nhủ: Đừng bỏ lỡ giờ vàng khi cấp cứu người bệnh tim mạch. Càng để lâu thì càng gây ra các biến chứng lâu dài cho tim và đáng tiếc hơn là bệnh nhân sẽ tử vong. Hãy đưa ngay đến bệnh viện có khoa tim mạch gần nhất và đừng tự ý cho sử dụng thuốc theo kinh nghiệm.