Thu hồi cốm Virvic Gran trị suy dinh dưỡng ở trẻ em

Ngày 12.9, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định thu hồi trên toàn quốc đối với cốm Virvic Gran (lô 17004, ngày sản xuất 3.3.2017, hạn sử dụng 2.3.2020) do Công ty Binex Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất và Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) nhập khẩu.

Trước đó, lô cốm này đã được yêu cầu thu hồi tại Hà Nội do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng a xít ascorbic, calcipantothenat.

Sau đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tiến hành kiểm nghiệm hai mẫu bổ sung và thông báo kết quả lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Bacillus sp.

Cốm Vivic được các đơn vị bán hàng quảng cáo: giúp phòng và điều trị các bệnh rối loạn đường ruột (tiêu hóa) như tiêu chảy, chướng bụng, đầy hơi, táo bón, phân sống,… đặc biệt, cốm giúp phòng ngừa suy dinh dưỡng, hấp thụ kém cho trẻ gầy yếu, kén ăn.