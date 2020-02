Thực phẩm nào hỗ trợ ngăn chặn Covid-19 hiệu quả?

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý giúp bảo vệ sức khỏe trong vụ dịch Covid-19 ẢNH BỘ Y TẾ Theo PGS Lê Bạch Mai, dinh dưỡng đúng, trước hết là chế độ ăn hợp lý, đáp ứng được nhu cầu theo độ tuổi, giới, mức độ lao động, và lưu ý với những người có nhu cầu cao hơn mức bình thường như: phụ nữ mang thai hoặc khi cho con bú; với trẻ em (hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh), người già sức đề kháng yếu hơn. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Cần duy trì tập luyện, thể dục vận động an toàn tại nơi có môi trường thông thông thoáng. ''Giấc ngủ vô cùng quan trọng. Mất ngủ sinh ra nhiều các gốc tự do, là tác nhân gây bệnh đối với tế bào, suy yếu hệ miễn dịch, khiến sức đề kháng kém đi. Chính vì vậy, trong thời gian đang xảy ra dịch Covid-19, không nên quá hoang mang đến nỗi mất ăn mất ngủ, mà vẫn phải duy trì ngủ đủ. Ngủ tốt sẽ có được sức khỏe tốt nhất'', PGS Lê Bạch Mai khuyến cáo.