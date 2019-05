Thuốc lá là nguyên nhân của hơn 90% ca tử vong do ung thư phổi

Sáng nay, 26.5, tại Hà Nội, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31.5 với chủ đề: “Thuốc lá và các bệnh về phổi”. Lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện Tổ chức Y tế thế giới đã tham dự.

Dịp này, thủ môn Nguyễn Tiến Dũng cùng các cầu thủ: Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu là đại sứ thiện chí chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá đã giao lưu cùng các bạn trẻ, chuyển tải thông điệp về xây dụng môi trường không khói thuốc , từ bỏ thuốc lá để giảm và ngăn chặn các tác hại do khói thuốc.

Theo Bộ Y tế, kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành cho thấy, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động trong 5 năm qua đã giảm đáng kể ở hầu hết các địa điểm. Giảm mạnh nhất là tại trường đại học với mức giảm từ 54,3% xuống 37,9%; trên các phương tiện giao thông công cộng giảm từ 34,4% xuống 19,4%; tại gia đình giảm từ 73,1% xuống 59,9%; tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống còn 42,6%.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Tỷ lệ nam giới trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) hút thuốc là 47,4%. Người Việt Nam bỏ ra khoảng 22.000 tỉ đồng/năm để mua thuốc lá; hơn 23.000 tỉ đồng là tổng chi phí điều trị và chi phí do mất khả năng lao động do ốm đau và tử vong sớm chỉ cho 5 nhóm bệnh liên quan thuốc lá (ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa - hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ) trong số 25 bệnh do thuốc lá gây ra . Số tiền này có thể xây dựng được hàng trăm trường học, trạm y tế, giúp cả triệu hộ nghèo có thể thoát nghèo.