Thuốc lá là sản phẩm hợp pháp duy nhất gây tử vong người sử dụng

Thuốc lá là sản phẩm hợp pháp duy nhất làm chết một nửa số người sử dụng thường xuyên nó cùng hàng trăm nghìn người không hút thuốc lá khác.

Giảm 15 - 20 năm cuộc sống

WHO ước tính, trên thế giới, khoảng 6 triệu người chết do hút thuốc lá hằng năm và 600.000 người chết do phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. Nếu các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá hiệu quả không được thực hiện, trong thế kỷ này, thuốc lá sẽ giết chết 1 tỉ người, nhiều hơn tổng số người chết do HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn giao thông đường bộ cộng lại.

Theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (năm 2015) tại VN, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 45,3%; tỷ lệ này ở nữ là 1,1%; 53,5% người không hút thuốc bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại gia đình; 36,8% người không hút thuốc bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nơi làm việc; 18,5% người không hút thuốc lá bị phơi nhiễm với khói thuốc lá trên phương tiện giao thông công cộng. Ước tính chi phí y tế và các thiệt hại do mất năng suất lao động do ốm đau và tử vong sớm lên tới 24 nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Thuốc lá bị từ chối tại nhiều nơi

Theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, qua 5 năm (2013 - 2018) thực hiện luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, việc tổ chức địa điểm cấm hút thuốc đã được triển khai ở hầu hết các địa điểm (theo điều 11 của luật PCTHTL), bao gồm: nơi làm việc; cơ sở y tế; cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; quán bar, karaoke, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng; các phương tiện giao thông công cộng.

Đã có 1.560 cơ quan hành chính quốc gia thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong nhà; 208 công ty xe khách thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và trên xe khách; gần 11.200 trường học trên toàn quốc, 508 BV thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên và trong nhà.