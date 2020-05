Thuốc lá làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân Covid-19

Ngoài ra, thuốc lá mới có thể chứa hương liệu, phụ gia không được kiểm soát chất lượng, gây hại cho sức khỏe.

Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một nam thanh niên bị co giật sau khi hút thuốc lá dạng dung dịch. Sau đó, nguyên nhân gây co giật được xác định do ma túy tổng hợp có trong dung dịch thuốc lá mà bệnh nhân này đã hút.