TP.HCM dự kiến vượt chi khám chữa bệnh BHYT hơn 1.720 tỉ đồng

Theo Sở Y tế TP, năm 2019 ngành y tế TP được Thủ tướng giao dự toán chi KCB BHYT là 18.190 tỉ đồng, bao gồm chi phí cho thẻ BHYT do TP phát hành, điều trị tại TP và BHYT từ các tỉnh khác tới TP điều trị.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2019 toàn TP đã tiếp nhận hơn 10,2 triệu lượt KCB BHYT, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng chi cho số lượt KCB BHYT này lên đến hơn 9.400 tỉ đồng.

Sau khi tính toán các nguyên nhân được cho là khách quan, như: do tăng thẻ BHYT, tăng lương cơ sở, do thực hiện Nghị định 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT trong đó tăng quyền lợi cho bệnh nhân, do chính sách thông tuyến, số lượt KCB cuối năm tăng, bệnh nhân các tỉnh chiếm 50% và đa số bệnh nặng, chi phí cao, thì các sở ngành chức năng của TP tính toán dự toán chi KCB BHYT năm 2019 của TP là hơn 19.910 tỉ đồng.