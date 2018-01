Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban ATTP TP.HCM, cho biết hội chợ nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đạt chứng nhận “chuỗi thực phẩm an toàn”, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm hữu cơ… nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng TP dịp Tết 2018. Bên cạnh đó, Ban Quản lý ATTP còn tổ chức các buổi hội thảo với các chuyên đề an toàn thực phẩm, tổ chức các khu vực vui chơi, ăn uống…

Theo bà Phong Lan, hiện thực phẩm bẩn tràn lan và ngày càng biến tướng tinh vi, đây là điều không thể chấp nhận được. Do vậy, quyết tâm của Ban ATTP TP là chống thực phẩm bẩn, sẵn sàng rút phép doanh nghiệp tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” vi phạm ATTP và xây thực phẩm sạch đáp ứng nhu cầu ăn ngon của người dân.

Tuy nhiên, để có thực phẩm sạch thì đòi hỏi ý thức tuân thủ pháp luật của người nông dân nuôi trồng và doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Đừng để người dân khi nói đến rau quả VN là nghĩ ngay đến nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, nói đến thịt heo thì nghĩ đến thuốc an thần, chất tạo nạc.

Theo bà Lan, năm 2017, VN xuất rau quả sạch ra thị trường nước ngoài trị giá hơn 3,1 tỉ USD, trong đó có những nơi khó tính như Mỹ và châu Âu.

Được biết, hội chợ có 53 công ty trong “chuỗi thực phẩm an toàn” tham gia với 81 gian hàng giới thiệu thực phẩm trong và ngoài nước. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28.1.2018 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (202 đường Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận).

Duy Tính