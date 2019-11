Trong 10 tháng Đà Nẵng phát hiện 206 người nhiễm HIV

Sáng 23.11, tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS do Thành đoàn TP.Đà Nẵng tổ chức, ông Lê Thành Chung, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết trong những năm gần đây bệnh HIV có xu hướng tăng và tiếp tục lây lan trong cộng đồng thông qua con đường tình dục không an toàn, ít nhiều tác động tiêu cực đối với xã hội. Tính đến ngày 31.10, TP.Đà Nẵng đã phát hiện 2.642 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 940 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và 490 ca tử vong do AIDS.