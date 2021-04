Tự uống 'thần dược' chữa đột quỵ, 5 ngày sau cấp cứu vì... đột quỵ

Thông tin từ Khoa Đột quỵ, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết, một nữ bệnh nhân (BN) là N.T.M (65 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, choáng váng nặng... Trước đó, BN có tiền sử bị đột quỵ nhồi máu não, tăng huyết áp, đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị ổn định bằng thuốc.

Vài ngày trước, BN được người quen giới thiệu và khuyên dùng “thần dược” ngừa đột quỵ An cung ngưu hoàng hoàn. Khi BN dùng thuốc đến ngày thứ 3 thì bắt đầu có biểu hiện đau đầu, choáng váng. BN vẫn tự ý dùng thuốc ở nhà đến ngày thứ 5 thì tình trạng đau đầu, choáng váng diễn biến nặng nên được người nhà đưa tới Khoa Cấp cứu (BV Đà Nẵng).

Bác sĩ CKII Dương Quang Hải , Phó trưởng Khoa Đột quỵ ( BV Đà Nẵng ), cho biết qua khảo sát hình ảnh CTscan sọ não, bác sĩ ghi nhận hình ảnh xuất huyết não và màng não ở thùy thái dương bên phải. Ngay lập tức, BN được chuyển đến điều trị tích cực tại Khoa Đột quỵ.

Theo bác sĩ Hải, việc xảy ra biến cố chảy máu não khiến cho một số thuốc cần thiết dùng cho việc phòng ngừa đột quỵ tái phát của BN M. phải dừng lại, làm tăng nguy cơ bị đột quỵ tái phát , gây khó khăn trong quá trình phối hợp điều trị cho người bệnh.

“Bệnh nhân này vốn có một mạch máu não bị hẹp khá nặng, phải dùng thuốc phòng ngừa khả năng tắc mạch máu. Khi bệnh nhân tự ý dùng thêm An cung ngưu hoàng hoàn đã dẫn đến xuất huyết não”, bác sĩ Hải cho biết thêm.

Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý dùng An cung ngưu hoàng hoàn

Khoa Đột quỵ (BV Đà Nẵng) cho biết BN M. là một trong nhiều trường hợp xuất huyết não sau khi sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn, được cấp cứu và điều trị tại BV Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Nguyên nhân được xác định chính là sản phẩm này có hoạt tính chống đông máu, dễ gây chảy máu. Đối với một số trường hợp, do cơ địa, sẽ dẫn đến xuất huyết não...

Cụ thể, đột quỵ có 2 thể khác nhau, là thể đột quỵ thiếu máu não xảy ra khi mạch máu cung cấp cho não bị tắc bởi cục máu đông, huyết khối, hẹp do xơ vữa động mạch; và đột quỵ do xuất huyết não xảy ra khi mạch máu bị vỡ, máu chảy vào trong não hoặc xung quanh não. Với thể xuất huyết não thì tuyệt đối không được dùng An cung ngưu hoàng hoàn bởi sẽ làm tình trạng xuất huyết của BN trầm trọng hơn.

Trước đó, các bác sĩ chuyên khoa đột quỵ tại BV Đà Nẵng cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo BN việc An cung ngưu hoàng hoàn gây dễ chảy máu. Trường hợp BN bị đột quỵ do xuất huyết não, nhồi máu não diện rộng hoặc có tình trạng rối loạn đông máu, thì việc sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn không những không có tác dụng điều trị mà còn khiến tình trạng bệnh càng thêm trầm trọng, thậm chí có thể diễn tiến nặng nguy kịch đến tính mạng.

Theo bác sĩ Hải, việc sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn đã được truyền miệng trong cộng đồng và công dụng của sản phẩm này đã bị thổi phồng. Trên thị trường hiện nay tồn tại rất nhiều loại An cung ngưu hoàng hoàn trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Trên thực tế, đã có không ít trường hợp BN ghi nhận bị nhiễm độc thạch tín, thủy ngân sau khi sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn. Việc gây chảy máu là có, trong khi đó tác dụng thông mạch máu thì không có nghiên cứu rõ ràng. Không có bất cứ bằng chứng nghiên cứu lâm sàng có giá trị nào chứng minh An cung ngưu hoàng hoàn có tác dụng trong việc điều trị hay phòng ngừa đột quỵ”, bác sĩ Hải nói.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc BV Đà Nẵng, Trưởng khoa Đột quỵ (BV Đà Nẵng), cũng thông tin thêm, hiệp hội chuyên ngành đột quỵ ở Việt Nam cũng như thế giới hiện cũng không có bất cứ khuyến cáo nào về loại thuốc này trong các phác đồ, hướng dẫn điều trị BN đột quỵ.

“BN đột quỵ phải đến bệnh viện có chuyên khoa đột quỵ để xử lý tắc mạch máu, hút phần máu đông gây ách tắc, hoặc xử lý xuất huyết não. Không nên tự ý dùng các loại “thần dược” truyền miệng để điều trị. Khi vùng não, tế bào não bị tổn thương quá thời gian vàng để cấp cứu, điều trị thì không thể hổi phục được nữa”, bác sĩ Trung khuyến cáo.