Uống nhầm methadone điều trị nghiện ma túy, nam học sinh nhập viện do ngộ độc nặng

“Đến sáng nay, 22.4, sau điều trị tích cực, giải độc, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng vẫn cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ bởi các nhân viên y tế”, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Đ. thông tin.

“Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị ngộ độc do uống nhầm methadone . Trước đó, Trung tâm Chống độc cũng đã tiếp nhận và điều trị cho một số trường hợp khác cũng bị ngộ độc do uống nhầm methadone. Các cháu cũng uống nhầm dung dịch methadone tại gia đình do tưởng là nước dâu hay nước ngọt”, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, lưu ý.