Uyên Bùi, Tô Nhi A mách nhỏ kinh nghiệm chích vaccine Covid-19 không lo đau, sốt

Cơn sốt ập đến ngay mũi tiêm đầu tiên

Cấp tập tiêm mũi 1 theo lịch báo trước chỉ 4 giờ, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A không có nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo trước khi tiêm. Kết quả là sau tiêm, chị sốt giữa đêm, vào những ngày mà “thành phố đi ngủ lúc 18 giờ”.

Thực hiện một vài cách hạ sốt bằng phương pháp dân gian không mang lại hiệu quả giảm cơn sốt, lúc này ông xã chị mới nhớ tới túi quà được tặng khi làm chương trình hướng nghiệp. “Túi quà ấy có hộp thuốc đỏ ‘chân ái’ Hapacol 650 tiêu trừ cơn sốt 39 độ C ngay trong đêm để sáng hôm sau mình vẫn có thể tỉnh táo mà ‘bật camera, on the mic’ với sinh viên”, chị Nhi A nhớ lại tình cảnh bối rối khi đó.

Hapacol 650 “cứu nguy” cho tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A giữa cơn sốt 39 độ C

Lần tiêm thứ 2, chị Nhi A không dám quên trải nghiệm “hú hồn” trước đó, nên đã chủ động rước thêm hộp Hapacol 650 về nhà. Chị tìm hiểu biết thuốc có hàm lượng 650mg paracetamol phù hợp thể trạng đa số người Việt, sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, được sử dụng trong bệnh viện và xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Quan trọng hơn cả, Hapacol 650 đã giúp chị hạ sốt nhanh chóng sau khi tiêm vaccine. Sau trận sốt nhớ đời, nữ tiến sĩ khuyên ai sắp tiêm vaccine Covid-19, vội đến mấy cũng nhớ chuẩn bị thuốc hạ sốt.

Đau mỏi toàn thân sau mũi tiêm thứ hai

Trái ngược với tiến sĩ Nhi A, tác giả sách Để con được ốm và Để con được chích Uyên Bùi phải đến mũi hai mới gặp phải các phản ứng phụ điển hình. Chị bông đùa rằng: “Mình tiêm mũi 1 không phải uống thuốc giảm đau hạ sốt, chứ tiêm mũi 2 về đau toàn thân! Người ta mũi 1 tan nát, mũi 2 bình an phẳng lặng, còn nhà mình, anh sao em vậy”.

Cơn đau toàn thân không làm khó được Uyên Bùi. Nhờ áp dụng loạt bí quyết từ chính cuốn Để con được chích - Hiểu hết về vaccine và miễn dịch do mình đồng tác giả cùng các bác sĩ, Uyên Bùi vẫn nhẹ nhàng vượt qua cơn đau mỏi để hôm sau đi làm từ thiện, khuân khẩu trang tặng bệnh viện. Hành trang đi tiêm của chị chuẩn bị đầy đủ 3 thứ: thuốc Hapacol 650 phòng hờ để giảm đau hạ sốt, gói điện giải hoặc nước dừa tươi để bù nước khi sốt cao, túi chườm mát để xử lý phản ứng sưng mỏi ở vết tiêm bắp tay.

Uyên Bùi có “thẻ xanh vaccine” sau khi tiêm mũi 2 được 24 tiếng

Theo Uyên Bùi, đa số vaccine chỉ cần theo dõi 24 tiếng sau tiêm tại nhà, riêng với vaccine Covid-19 cần theo dõi lên đến… 3 tuần vì những phản ứng thể muộn diễn tiến chậm. Nên việc đầu tiên chị làm là cài lịch điện thoại ghi nhớ ngày tiêm và đặt hẹn 3 tuần. Sau đó, theo dõi nhiệt độ cơ thể, biểu hiện tại chỗ của vết tiêm.

“Nếu bạn sốt và đau, có thể uống hạ sốt giảm đau theo hướng dẫn, không cần ráng chịu làm gì, bởi thuốc không gây ảnh hưởng đến quá trình sinh miễn dịch. Mặc đồ thoáng mát, nghỉ ngơi, uống nhiều nước, điện giải và nước dừa cũng giúp cơ thể dễ chịu hơn. Các vết bầm và chảy máu do giảm tiểu cầu thường nhẹ và có thể tự khỏi sau 2-3 ngày. Song nếu nhịp thở tăng và chỉ số SpO2 tụt giảm, nổi mề đay hoặc sưng to chỗ tiêm... thì nên liên hệ ngay với bác sĩ theo hotline ghi trên tờ xác nhận tiêm chủng”, Uyên Bùi chia sẻ sau khi tham vấn bác sĩ riêng của gia đình.

