Về quê thăm con, bất ngờ bị đột quỵ, ngưng tim

Mạch vành của bệnh nhân bị tắc trước khi can thiệp và được lấy huyết khối cũng như đặt stent tái thông sau khoảng 30 phút Ảnh Đ.T

Tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, tình trạng bệnh nhân được ghi nhận rất nặng, suy hô hấp phải thở máy, huyết áp thấp phải sử dụng vận mạch liều cao. Sau hồi sức tích cực bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu. Sau khoảng 30 phút, các bác sĩ đã tiến hành hút huyết khối, đồng thời đặt 1 stent động mạch vành phải thành công, tái thông mạch vành cho bệnh nhân. Mặc dù sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng, hồi sức khó khăn, bị phù phổi, toan chuyển hóa, suy thận, nhưng may mắn cùng với nỗ lực của các bác sĩ đã giúp các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định dần, đặc biệt là không bị những di chứng nặng nề do ngưng tim.