Vượt núi đi tiêm chủng ở Hà Giang

Mặc dù “con đường tiêm chủng” dẫn đến được trạm y tế rất khó khăn do địa hình vùng núi nhưng tỷ lệ trẻ được tiêm chủng của Thượng Sơn vẫn đạt tỷ lệ cao.

Vượt núi đi tiêm chủng

Để đến được trạm y tế xã, từ trung tâm huyện Vị Xuyên phải qua chặng đường 30 km với liên tục những khúc cua tay áo mà nhiều cung đường hẹp một bên là vách núi một bên là vực sâu hút. Sau cơn mưa núi những ổ sạt lở với những mô đá trơn trượt là trở ngại lớn để các gia đình đưa con đi tiêm chủng. Nhưng sự tận tụy của các các bộ làm công tác tiêm chủng tại Trạm y tế này cùng sự nhiệt tình của đội ngũ y tế thông đã khiến người dân tin tưởng, đưa con đi tiêm chủng thường xuyên.

Vóc dáng nhỏ nhắn cùng chiếc địu trên lưng ôm gọn bé gái ngủ ngon lành, chị Tráng Thị Tậy mẹ của bé gái vừa trò chuyện vừa khoe cuốn sổ tiêm chủng còn mới, và bảo: “Con gái là Phàn Thị Thu Hiền, hai tháng tuổi. Có y tế thôn bản đến nhà nhắc nên hôm nay hai vợ chồng đưa con đi tiêm để con không bị ốm”.

“Cũng có lo lo vì có người bảo trẻ con tiêm mũi sốt, nhưng bác sĩ khám, bảo em bé được tiêm, không sao. Nếu về nhà bé khóc quấy nhiều, sốt nhiều thì gọi điện cho bác sĩ để bác sĩ hướng dẫn chăm sóc”, chị Tậy cho biết.

Chị Tậy kể, nhà cách trạm y tế xã Lùng Vùi hơn 20 km, chồng chở xe máy đi từ sớm, đường đến trạm rất đi khó vì là đường đất nhỏ, dốc trơn do mới mưa to đêm trước. Chị Tậy cũng cho biết: “Lúc mang thai đã tiêm vắc xin đầy đủ và đi khám thai ở trạm y tế xã. Khi gần sinh, bác sĩ ở trạm bảo khó đẻ nên hướng dẫn lên bệnh viện huyện. Em bé khi sinh ra ở BV huyện cũng được bác sĩ ở huyện dặn khi vè nhà cho con tiêm vắc xin để không bị bệnh”.

Điểm tiêm ngoại trạm tại Thôn Lùng Vùi, xã Thiện Sơn giúp bà con dân tộc thuận lợi hơn khi đau con đi tiêm chủng Bế con gái trên tay tại phòng chờ sau tiêm, bà mẹ trẻ Hoàng Mùi Nhụt, có con gái là Hoàng Thị Quyết hơn 2 tháng tuổi kể: Hôm nay bé đi tiêm mũi sốt và cả uống nữa. Trong sổ tiêm chủng của bé Quyết, nhân viên y tế ghi rõ: tiêm xin “5 trong 1” và uống OPV. Bế con gái trên tay tại phòng chờ sau tiêm, bà mẹ trẻ Hoàng Mùi Nhụt, có con gái là Hoàng Thị Quyết hơn 2 tháng tuổi kể: Hôm nay bé đi tiêm mũi sốt và cả uống nữa. Trong sổ tiêm chủng của bé Quyết, nhân viên y tế ghi rõ: tiêm xin “5 trong 1” và uống OPV.

Nhân viên y tế của trạm cho biết, vắc xin “5 trong 1” trong tiêm chủng mở rộng phòng 5 bệnh (Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib, là các bệnh nguy hiểm và dễ gặp ở trẻ nhỏ nếu không phòng bệnh chủ động và uống vắc xin OPV phòng bệnh bại liệt.

Đưa tiêm chủng lên núi cao

Bác sĩ Nguyễn Đức Quế, Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế huyện Vị Xuyên, Hà Giang, chia sẻ, do người dân địa phương chủ yếu làm ruộng. Khi đưa con đi tiêm phòng, con bị sốt 1 - 2 ngày sau tiêm họ phải bỏ ruộng nên không cho con đi tiêm nữa. Tuy nhiên, từ khi các đội y tế thôn bản đến tận nhà tư vấn, đến nay tỷ lệ tiêm chủng tại xã đã đạt 94%.

Do địa bàn xã Thượng Sơn trải rộng, người dân sống thưa thớt và giao thông đi lại khó khăn, nếu chỉ một điểm tiêm tại trạm y tế thì người dân rất khó tiếp cận do họ bận làm ruộng, hoặc thời tiết không thuận lợi đường đi cách trở thì các cha mẹ sẽ không thể đưa con đi tiêm, do đó, các điểm tiêm ngoại trạm đã được ngành y tế tại địa phương thiết lập để đem tiêm chủng đến gần hơn với người dân. Nhân viên y tế của Trạm y tế xã lại được tăng cường về các điểm tiêm ngoại trạm, đón các gia đình đưa trẻ đến tiêm. Tại đây, tất cả quy trình về an toàn tiêm chủng cũng như điêu kiện bảo quản vắc xin đều đản bảo đúng quy định.

Nhiều trẻ nhỏ vùng núi cao của xã Thượng Sơn được tiêm chủng đầy đủ Tại điểm tiêm ngoại trạm của thôn Lùng Vùi, cách trạm y tế xã 7 km, chị Cháng Thị Tệ, có con hơn một tháng tuổi, cho biết, bé nhà chị chưa được tiêm vắc xin, nhưng gần đến lịch tiêm vừa rồi, có cán bộ đến tận nhà nói rằng, phải cho con tiêm, con mới khỏe nên chị đã đưa con tới trạm tiêm mũi viêm gan B. Tại điểm tiêm ngoại trạm của thôn Lùng Vùi, cách trạm y tế xã 7 km, chị Cháng Thị Tệ, có con hơn một tháng tuổi, cho biết, bé nhà chị chưa được tiêm vắc xin, nhưng gần đến lịch tiêm vừa rồi, có cán bộ đến tận nhà nói rằng, phải cho con tiêm, con mới khỏe nên chị đã đưa con tới trạm tiêm mũi viêm gan B.

Theo y sĩ Nậm, Phó trưởng Trạm y tế xã Thượng Sơn, toàn xã có 104 trẻ đang trong độ tuổi tiêm chủng thường xuyên, tỷ lệ tiêm chủng ở xã đạt 94%. Ở những xã vùng cao như Thượng Sơn, thậm chí vẫn còn thôn chưa có điện lưới quốc gia, tỷ lệ tiêm như vậy là rất cao. Từ năm 1998 - 2018, xã Thượng Sơn chỉ ghi nhận một ca bệnh ho gà. Với các bệnh nguy hiểm khác đã triển khai tiêm vắc xin, trong thời gian gần đây không khi nhận ca mắc ở trẻ nhỏ.