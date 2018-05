Xông hơi khô sau tập luyện giúp ngăn ngừa đột quỵ

Bài báo đăng trên tạp chí Neurology cho thấy xông hơi thường xuyên có liên quan đến việc giảm đáng kể rủi ro bị đột quỵ của một người.

Phát hiện này rất ý nghĩa, đồng tác giả nghiên cứu Setor Kunutsor tại Đại học Bristol (Anh), cho biết. Theo đó, những người xông hơi từ bốn đến bảy lần một tuần thì có ít hơn 60% nguy cơ bị đột quỵ so với những người chỉ xông hơi mỗi lần một tuần.

Nghiên cứu này đã xem xét những người sống ở Phần Lan, nơi các phòng xông hơi khô phổ biến đến nỗi nhiều người sở hữu nó ngay trong nhà. Trong khoảng 15 năm, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 1.628 người lớn và ghi nhận 155 người mắc đột quỵ trong giai đoạn theo dõi.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu đó để tính toán tỷ lệ đột quỵ trên 1.000 người cho ba nhóm khác nhau: Những người sử dụng phòng xông hơi một lần mỗi tuần, 2-3 lần mỗi tuần hoặc 4-7 lần mỗi tuần. Họ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa những người xông hơi thường xuyên nhất, có 2,8 lần bị đột quỵ trên 1.000 người, và ít xông hơi thường xuyên với 8,1 lần đột quỵ trên 1.000 người.

Trong khi nguy cơ đột quỵ tổng thể vẫn còn tương đối thấp trong toàn bộ nhóm nghiên cứu, sự khác biệt nhất lá những người xông hơi nhiều nhất giảm 60% nguy cơ đột quỵ. Kết quả này đúng ngay cả sau khi tính toán các yếu tố sức khỏe và lối sống khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ, chẳng hạn như cholesterol cao, hút thuốc và tiểu đường, theo nghiên cứu.

Do sự phổ biến của phòng xông hơi ở Phần Lan, hầu hết mọi người trong nghiên cứu sử dụng ít nhất một lần một tuần, các tác giả lưu ý, cần nghiên cứu thêm để so sánh kết quả của người dùng thường xuyên so với những người không bao giờ sử dụng phòng xông hơi.

Những phát hiện này cũng dành riêng cho người Phần Lan được đưa vào nghiên cứu và không nhất thiết áp dụng cho mọi người.

Các kết quả có thể liên quan đến giảm huyết áp khi sử dụng phòng xông hơi, vì tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ với đột quỵ, Kunutsor nói. Sức nóng trong phòng xông hơi làm tăng lưu lượng máu đến da, dẫn đến giảm huyết áp tổng thể, ông nói. Các phòng xông hơi khô cũng có thể kích thích hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe mạch máu và giảm viêm, căng thẳng và lưu thông cholesterol trong máu.

Nghiên cứu này không phải là nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra rằng thói quen nhiệt nóng đi kèm với lợi ích sức khỏe. Một nghiên cứu khác gần đây đã liên kết việc sử dụng phòng xông hơi với có tim khỏe mạnh và sống thọ, và một nghiên cứu khác cho thấy một buổi xông hơi khô trong 30 phút là đủ để hạ huyết áp.