Xử lý cơn sốt ‘nhẹ tênh’ theo cách của bà mẹ 4 con Minh Hà

Không chỉ nổi tiếng với danh hiệu “hotmom nhiều con của showbiz Việt”, Minh Hà còn là một bà mẹ am hiểu kiến thức chăm con như: Cố gắng sinh thường, cho bú sữa mẹ, hạn chế kháng sinh, chủ động tiêm phòng... Đặc biệt, chị còn dày dặn kinh nghiệm khi xử lý mọi cơn sốt và chứng bệnh vặt của con.

8 năm làm mẹ là cả trăm lần thức đêm chăm con sốt của Minh Hà. Cứ ngủ chập chờn 2-3 tiếng, chị lại giật mình tỉnh dậy cặp nhiệt độ cho con và hạ sốt theo nguyên tắc: Dưới 38,5 độ C thì lau mát; Trên 38,5 C độ thì uống thuốc hạ sốt. Nếu trên 39-40 độ C, thì sau khi uống thuốc hạ sốt có thể tắm nước ấm 37-37,5 độ C vài phút, rồi lau khô thật nhanh sẽ hỗ trợ giảm nhiệt cho bé.

Những cách hạ sốt trên Minh Hà học được từ các bác sĩ hồi mang bầu. Song chị thú nhận, bản thân từng lúng túng khi lần đầu chứng kiến anh cả Rio sốt cao. Rio lúc đó mới vài tháng tuổi, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột do mút tay nhiều. Lo lắng thái quá, bà mẹ 8X tức tốc đưa con đến bệnh viện mà “quên bài” cần phải hạ sốt tại nhà trước khi đưa con đến bệnh viện vì nếu chưa hạ sốt, trong quá trình di chuyển đến bệnh viên nhiệt đột cơ thể con có thể tăng cao không kiểm soát được, rất nguy hiểm.

Nhưng đó vẫn chưa phải trận sốt nhớ đời nhất trong hành trình 8 năm làm mẹ. Cậu út Mio có lần sốt 40 độ C liên tục 3-4 ngày, cứ hết thuốc hạ sốt lại sốt cao, ngày đầu xét nghiệm máu chưa tìm ra nguyên nhân. Con phải nhập viện theo dõi, vài ngày sau mới biết sốt siêu vi. Hóa ra, Mio sốt miên man bởi “dính” phải một chủng vi rút rất mạnh và nguy hiểm.

Mio 3 tuổi cũng 3 lần mắc tay chân miệng “hù” mẹ Minh Hà, song kinh nghiệm chăm các bé lớn đã giúp chị bình tĩnh xử lý. “Con nít tiếp xúc với mầm bệnh ở lớp học, nơi đông người... dễ mắc tay chân miệng. Bệnh không có vắc xin ngừa, không có thuốc đặc trị, nếu xét nghiệm gặp chủng nặng vi rút EV71 thì vào viện, chủng nhẹ hơn thì an tâm chăm sóc hạ sốt ở nhà”, Minh Hà chia sẻ.

Bà mẹ 4 con tự nhận bản thân khá kỹ tính từ cách chọn thuốc hạ sốt đến căn liều uống cho con. Trong tủ thuốc gia đình nhà Minh Hà, lúc nào cũng sẵn hộp 24 gói Hapacol 250. Thuốc chứa paracetamol dứt cơn sốt nhanh, ít tác dụng phụ, an toàn ngay cả khi chị nghi ngờ bé sốt xuất huyết

Minh Hà thuộc lòng liều dùng 10-15 mg paracetamol/kg, ví dụ Mio hoặc Sunny, cân nặng 17-25 kg có thể uống một gói hạ sốt 250 mg là đủ liều. Sau 4-6 giờ, nếu bé tái sốt mới uống liều tiếp theo.

Chia sẻ về loại thuốc hạ sốt đầu tay này, Minh Hà cho biết thêm: “Hapacol được các chuyên gia tin dùng, các bé thì rất thích. Thuốc hương cam vị ngọt, uống ngon như nước cam. Chị ba Sunny mỗi lần viêm họng, ho đàm, uống thuốc hay nôn trớ, song uống Hapacol thì êm ru. Mio miệng lở vì tay chân miệng, ăn uống khó, song cũng rất hợp tác khi mẹ cho uống thuốc hạ sốt”.

Ngoại trừ các trường hợp “đo tim” kể trên, nguyên nhân gây sốt phổ biến nhất ở trẻ nhỏ vẫn là viêm họng, song xử lý khá nhẹ nhàng. Giai đoạn bé 2-4 tuổi đi học, thường xuyên mắc chứng bệnh vặt này. Bản lĩnh làm mẹ 4 con lại thêm 8 năm tôi luyện “tinh thần thép”, giờ đây Minh Hà rất bình tĩnh xử lý cho đến khi cơn sốt qua đi. Từ 4-5 tuổi trở đi, cơ thể đủ sức đề kháng thì các bé sẽ bớt ốm sốt hơn hẳn.

Theo Minh Hà, con sốt, quan trọng nhất là cha mẹ dành tình yêu thương cho con lúc đó. Các bé sẽ mệt lả, quấy khóc, tủi thân, liên tục đòi bế. Có những đêm, mẹ Minh Hà và bố Lý Hải phải thay nhau bế vác con trên vai, ru ngủ. Con bệnh cũng thường biếng ăn, chị chiều con cho bé ăn theo sở thích, cho uống sữa bù để bé có đủ năng lượng vượt qua trận ốm. Nếu bé mệt muốn nằm không muốn tắm, chị sẽ lau người cho con 2-3 ngày, thay vì phải tắm gội sạch sẽ.