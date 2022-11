‘Sức nóng’ của sự kiện giới thiệu The Light City thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư

Sự kiện giới thiệu dự án “hot” tại tỉnh Bình Phước - The Light City

Tối ngày 26.11.2022, tại Trung tâm hội nghị Adela Center, Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương đã tổ chức sự kiện "Tâm điểm ánh sáng - Khởi nguồn phồn vinh” để giới thiệu dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài - The Light City. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 khách hàng đến từ nhiều tỉnh thành như Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai...

Tại sự kiện, những hình ảnh và thông tin của dự án đã được chính thức được chủ đầu tư cung cấp cho khách hàng. Theo Thành Phương Real, The Light City được các chuyên gia hàng đầu của Singapore, Việt Nam cùng tham gia thiết kế theo mô hình đô thị hiện đại mang phong cách châu Âu cùng với các tiện ích đẳng cấp để tạo nên những âm hưởng của phong cách sống sang trọng. Hơn thế nữa, The Light City còn nhận được sự đồng hành đến từ các đối tác hàng đầu của Việt Nam và thế giới, với sự hợp tác của đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật và giám sát xây dựng Artelia, đơn vị thi công là công ty xây dựng An Phong, quản lý và vận hành bởi công ty quản lý dịch vụ bất động sản Phú An Minh, bảo đảm tài chính từ ngân hàng HDBank và nhiều đối tác uy tín khác…

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương cam kết đưa đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, với pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ bàn giao như đã công bố với khách hàng.

Ông Vi Đức Hiệp - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Duy Tân đánh giá: “The Light City là một trong những dự án cao cấp, mang lại mọi tiện nghi đẳng cấp cho cư dân sở hữu. Dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được thực hiện bởi chủ đầu tư có năng lực tài chính và năng lực vận hành tốt”. Ông Hiệp cũng chia sẻ, ngoài việc tài trợ cho chủ đầu tư, HDBank cũng sẽ hỗ trợ ưu đãi vay, ưu tiên nguồn nhân lực xử lý hồ sơ chấp thuận cấp tín dụng không quá 7 ngày làm việc và dành mọi ưu tiên nguồn vốn giải ngân cho khách hàng mua sản phẩm của dự án.

Ông Nguyễn Quốc Nam - Giám đốc Cho Công ty Cổ phần quản lý dịch vụ Bất động sản Phú An Minh chia sẻ: “Là đơn vị đã và đang tham gia quản lý nhiều dự án, tuy nhiên chúng tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp, sự đẳng cấp của The Light City, và đặc biệt ấn tượng trước thiết kế và công năng của tòa nhà Trung tâm thương mại”. Ông Nam cũng khẳng định đã nhận được rất nhiều lời đề nghị được ưu tiên tiếp cận với các mặt bằng trong tòa nhà, các khu shophouse từ các đơn vị kinh doanh, dịch vụ, thương mại nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới.





Tại sự kiện, những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường bất động sản Bình Phước nói chung và dự án The Light City nói riêng đã được Thành Phương Real cung cấp đến khách hàng tham dự. Bên cạnh đó, những chính sách thanh toán và ưu đãi mới nhất cũng được công bố.

Có mặt trong không khí rộn ràng của sự kiện, anh Xuân Hoàng - một nhà đầu tư đến từ TP.HCM nhận định: “So sánh trong khu vực quanh thành phố Đồng Xoài thì không phải dự án nào cũng có pháp lý minh bạch, thời hạn sở hữu lâu dài, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín cùng các đối tác hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là vị trí hiếm có của dự án. Hơn nữa, dự án này còn có chính sách bán hàng khá cạnh tranh khi khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% đến khi nhận nhà cùng hỗ trợ vay lên đến 70%. Điều này giúp những nhà đầu tư như chúng tôi sẽ an tâm xuống tiền và dễ dàng kiểm soát tài chính”.

Sức hút của The Light City Đồng Xoài

Sự quan tâm của đông đảo khách hàng tại sự kiện đã chứng minh cho sức hút mạnh mẽ của The Light City trên thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm 2022. Dự án tọa lạc trên quỹ đất vàng 3,3 ha hiếm hoi còn lại ở khu vực trung tâm TP.Đồng Xoài, với vị trí “đắc địa” trên mặt tiền QL14 - một trong những con đường huyết mạch nhất của tỉnh Bình Phước kết nối đến các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ,… Trong địa phận Đồng Xoài đường này được xem là tuyến đường sầm uất và quan trọng nhất vì hầu như tất cả các cơ quan hành chính, mua sắm, vui chơi đều tọa lạc ở đây tạo nên một khu trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ liên hoàn. Cùng với đó là sự xuất hiện của Trung tâm thương mại - dịch vụ 18 tầng, được xem là “trái tim của dự án” với thiết kế sang trọng kết hợp với các tiện ích như khu thương mại, siêu thị, trung tâm hội nghị, giải trí, vui chơi, mua sắm… mang đến cho những chủ nhân những trải nghiệm tuyệt vời. Đặc biệt, dự án chỉ có 155 căn shophouse phiên bản giới hạn, không chỉ là nơi khởi nguồn cho sự sung túc, thịnh vượng giữa lòng thành phố mà còn mang đến những đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm. Với nhiều ưu điểm vượt trội, The Light City xứng đáng trở thành nơi an cư và đầu tư lý tưởng của tỉnh Bình Phước.