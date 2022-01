Suối Tiên - điểm đến du lịch xanh- an toàn Tết Nguyên đán 2022

Khi cánh hoa mai, hoa đào tưng bừng nở rộ khắp đất trời chào đón một năm mới, một mùa xuân mới đánh thức những giá trị văn hóa truyền thống của cội nguồn dân tộc và cũng là khởi đầu cho những ước vọng, niềm tin về một tương lai tươi sáng. Thấu hiểu những tâm tư ấy của du khách, ngay khi được Sở Du lịch lựa chọn là một trong những điểm đến Hấp dẫn - An toàn của thành phố, đồng thời là địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới Sài Gòn, Suối Tiên đã nhanh chóng chuẩn bị Lễ hội chào Xuân Nhâm Dần 2022 chào đón du khách tới du xuân cùng các biện pháp phòng dịch được đảm bảo cao nhất.

Đến Suối Tiên những ngày này, du khách sẽ cảm nhận được không khí xuân đang tràn ngập khắp nơi trong khu du lịch. Ngay khi bước qua cổng Thiên Tiên Môn, du khách sẽ lạc giữa rừng duyên tùng và nguyệt quế rợp mát. Các thành viên trong gia đình sẽ thong thả dạo trong làn gió mát của một trong những lá phổi xanh của thành phố, ngắm nhìn những cánh hoa mai rực rỡ, cùng nhau tạo dáng tại những điểm check-in cực chill cho chuyến du xuân đầu năm của mình Quảng trường Kim Lân Sơn Xuất Thế, Linh Cung thập nhị giáp,... Du khách cũng đừng quên ghi lại những điều ước đầu năm ngay cây Ước Nguyện - cây cổ thụ 300 năm tuổi, cầu mong cho gia đình một năm mới hạnh phúc và bình an.





Trong Lễ hội chào Xuân năm nay, du khách không chỉ choáng ngợp trước cảnh quan được thay đổi, rộn ràng cùng Đoàn xe diễu hành chào đón năm mới, khám phá và xuyên qua hệ thống hang động kỳ bí, lướt cùng những đợt sóng cao hơn một mét và thỏa thích nô đùa trong làn nước mát lạnh tại Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, một đại dương xanh mát ngay giữa lòng thành phố; hay tái tạo năng lượng bản thân qua những trải nghiệm kỳ thú như thử tài câu cá sấu 500 kg tại Vương quốc Cá Sấu, khám phá 99 trò chơi liên hoàn đa dạng dành cho thiếu nhi tại Vương quốc Thiên Tài Tương Lai, tận hưởng view nhìn 360 độ Suối Tiên từ trên cao với Cối xay Thần Gió và Tàu lượn siêu tốc, phiêu lưu mạo hiểm cùng Lâu đài pháp thuật, Khu công nghệ giải trí cảm giác mạnh,... mà các thành viên trong gia đình còn được học những bài học về lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, món quà được Suối Tiên sẽ dành cho quý khách một công trình tham quan mới độc đáo: Suối Tiên Farm - nông trại theo mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Bản với nhiều loại cây ăn trái như Nho Hồng Nhật, Nho Kẹo Đen Pháp, Vú sữa Hoàng Kim, Ổi sim Nhật, Sung Mỹ… cùng với Farm Dừa lần đầu mở cửa đón du khách vào tham quan; du khách sẽ được dạo quanh len lỏi giữa cánh rừng dừa rợp mát; thưởng thức vị ngọt của những trái dừa thơm ngon, mát lành.

An toàn trong từng trải nghiệm là tiêu chí mà Suối Tiên hướng tới cho mùa Lễ hội Xuân 2022. Bên cạnh việc trang bị máy khử khuẩn không khí, toàn bộ nhân viên phục vụ tại Khu du lịch đều đã có thẻ xanh Covid và xét nghiệm Covid định kỳ hàng tuần. Tất cả đều các biện pháp an toàn đều được thực hiện nghiêm ngặt với mong muốn mang đến một điểm Du xuân an toàn - hạnh phúc cho mỗi du khách khi lựa chọn tới với Suối Tiên trong dịp Tết Nhâm Dần: “ Suối Tiên của chúng ta là miền đất Tứ Linh với Long - Lân - Quy - Phụng; Nơi An lành hạnh phúc luôn mang lại nhiều may mắn cho gia đình bạn”.