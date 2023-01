Sụp đất dưới đáy sông Cổ Chiên, hơn 2 tấn cá cận ngày thu hoạch mất trắng

Sống trong bất an

Ngày 13.1, những người nuôi cá lồng bè trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Bình Lương, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long) vẫn còn lo lắng về vụ sụp đất dưới đáy sông vào chiều 11.1 khiến 1 bè cá bị chìm, 1 bè cá hư hỏng, nhiều bè cá khác bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Ngọc Huân, người nuôi cá ở ấp Bình Lương, cho biết vụ sụp đất dưới đáy sông làm bè cá của gia đình ông bị hư hỏng khiến hơn 2 tấn cá điêu hồng chuẩn bị thu hoạch trôi ra sông Cổ Chiên, thiệt hại hơn 80 triệu đồng. Vụ sụp đất còn ảnh hưởng đến các bè khác, khiến cá bỏ ăn mấy ngày nay.

"Hôm đó, tôi vừa vô nhà thì đứa cháu gọi cho hay sụp đất làm chìm bè cá. Tôi tức tốc chạy ra thì thấy 1 bè cá của người chị bị chìm, nhưng may mắn bè đó vừa thu hoạch cá xong. 6 bè cá của tôi đứt neo, méo mó hết. Kiểm tra thì phát hiện 1 bè bị hư khiến hơn 2,5 tấn cá điêu hồng trôi ra sông. Tôi hô với mấy anh em kéo lưới vớt lại được hơn 500 kg, mất trắng hơn 2 tấn", ông Huân rầu rĩ kể lại.

Ông Huân cho biết thêm, hiện đất còn đang sụp không ai dám đến, đợi khi nào ổn định mới kêu thợ lặn đóng neo: "Mấy hôm nay vẫn thấy lên tim nhiều lắm (đất sụp dưới đáy sông làm nổi bọt khí - PV), chắc còn sụp nữa. Mong chính quyền có biện pháp khắc phục".

Gần đó, ông Trương Anh Dũng đang lo mất tết khi đất sụp dưới đáy sông ngay trước nhà mình. Phía ngoài sông cũng có mấy bè cá là nguồn thu nhập chính của gia đình ông.

"Sắp tết rồi thấy sụp đất vậy không biết có ăn tết kịp không, nó sụp dưới sông rồi thế nào cũng sụp tới đất thịt phía trên. Hồi trước đất nhà tôi tuốt ngoài sông, sau này sạt lở phải dời nhà vô đến đây. Tôi mong chính quyền có biện pháp, chứ sụp vầy hoài khỏi ăn tết, con cháu tôi không có chỗ ở nữa", bà Đỗ Thị Kim Cúc (mẹ ông Dũng) ứa nước mắt.

Có mỏ cát cách vị trí sụp đất 400 m





Người dân cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ sụp đất, chính quyền địa phương đã đến khảo sát ghi nhận thiệt hại và dặn gia đình ông Dũng "khi nào thấy vết nứt trên đất thịt thì báo cho chính quyền hay".

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 13.1, nhiều bè nuôi cá của người dân bị ảnh hưởng từ vụ sụp đất làm méo mó, bị chìm vẫn chưa có người đến khắc phục, sửa chữa được do khu vực này vẫn chưa ổn định.

Các bè cá lân cận được gia cố và thu hoạch sớm, di dời những loại cá gần đến kỳ thu hoạch và các loại cá có giá trị kinh tế cao để tránh thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Theo ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Bình, sự cố sụp đất ở sông Cổ Chiên xảy ra lúc 15 giờ ngày 11.1 tại địa phận ấp Bình Lương, xã An Bình. Vị trí sụp trước nhà ông Trương Anh Dũng, cách bờ đất ra phía sông Cổ Chiên khoảng 20 m và không có mỏ khai thác cát nào tại vị trí sụp đất; từ vị trí sụp đất về hướng cầu Mỹ Thuận cách mỏ cát Thành Đô khoảng 400 m; cách bến đò An Bình (xã An Bình, H.Long Hồ) khoảng 550 m. Vụ sụp đất làm ảnh hưởng 1 bè cá điêu hồng thịt, thất thoát ra sông do rách lưới ước khoảng 2 tấn (trọng lượng khoảng 1 kg/con) và làm chìm 1 bè trống.

Trong phạm vi bán kính 400 m về hướng cầu Mỹ Thuận và hướng bến đò An Bình và chiều sâu vào đất liền khoảng 100 m, có khoảng 35 căn nhà người dân đang sinh sống.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Thế Nhu, Trưởng Phòng NN-PTNT H.Long Hồ, cho biết các cơ quan chức năng vẫn theo dõi sát sao điểm sụp đất dưới đáy sông Cổ Chiên để có hướng giải quyết.